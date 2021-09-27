İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 114 düzensiz göçmen yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 197 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Seferihisar ilçesi açıklarında hareket halinde bir yelkenli tekne olduğunu tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yelkenli tekne içerisindeki yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 114 düzensiz göçmen yakalandı. Dikili ilçesi açıklarında aynı gün içerisinde ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 172 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı ise yakalandı.

Dün saat 04.50 sıralarında ise Karaburun ilçesi açıklarında can salı içerisinde bulunan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 23 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı. Foça ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen can salı içerisindeki 2 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.