İzmir açıklarında düzensiz göçmen yoğunluğu

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yelkenli tekne ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 73 düzensiz göçmen yakalanırken, Dikili ve Karaburun açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 51 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 18 Haziran saat 10.30 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı açıklarında görevli Sahil Güvenlik Komutanlığı botu tarafından tespit edilen hareketli yelkenli tekne durdurularak yurt dışına yasa dışı yollardan çıkmaya çalışan 73 düzensiz göçmen yakalandı. 19 Haziran saat 00.25 sıralarında ise Dikili ilçesi Bademli açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca 20 Haziran saat 05.35 sıralarında, Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen can salı içerisindeki 31 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Yakalanan ve kurtarılan toplamda 124 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.