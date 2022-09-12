İzmir açıklarında geri itilen 210 göçmen kurtarıldı, 236 göçmen de yakalandı

İzmir'in Dikili, Seferihisar, Çeşme ve Karaburun ilçelerinde Yunan unsurları tarafından geri itilen 210 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 236 düzensiz göçmen ve 1 Türk vatandaşı ekipler tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 9-12 Eylül tarihleri arasında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, can salı ve yelkenli tekneleri Dikili, Seferihisar, Çeşme ve Karaburun açıklarında durdurdu. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot, can salı ve yelkenli tekneler içerisinde bulunan toplam 210 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı. Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 236 düzensiz göçmen ve 1 Türk vatandaşı da Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Karaya çıkartılan toplam 446 göçmen sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilirken, Türk vatandaşı 1 kişi gözaltına alındı.