İzmir açıklarında Yunun unsurlarınca geri itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 24 Şubat saat 16.50 sıralarında, Foça ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği tespit edilen can salları içerisindeki 31 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.