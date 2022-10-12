İzmir Adliyesi saldırısı sanığının yargılanmasına devam edildi

İzmir'de polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu adliye saldırısı için bomba ve tüfek mermilerini temin ettiği iddiasıyla tutuklanıp, hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 192 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan PKK/KCK'lı terörist Delil Hıso'nun yargılandığı davada tanık olarak dinlenen R.H., sanığın bir arkadaşıyla birlikte İzmir'e gelip bir gece kendilerinde misafir olduğunu söyledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Adliyesine yönelik 5 Ocak 2017'de PKK/KCK'lı teröristler tarafından düzenlenen ve polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 'Delil Azzo' kod adlı Suriye uyruklu terörist Delil Hıso (35), geçen yıl 12 Ekim'de yakalandı. Delil Hıso'nun adliyeye saldıran teröristlerin kullandığı Kalaşnikof tüfek mermilerini, TNT malzemelerini ve el bombalarını İzmir'e getirdiği belirtildi. Terörist Hıso'nun 2015 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen 3 bombalı eylem ve zırhlı polis aracına yapılan saldırıya katıldığı da tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Delil Hıso tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, Hıso'nun silahlı terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD içerisinde faaliyet yürüttüğü, adliye saldırısından yaklaşık 6 ay önce İzmir'e çok sayıda mermi, TNT, el bombasını tatlı kutularında getirdiği belirtildi. Savcı, Hıso'nun 1 kez 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma', 2 kez 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçlarından olmak üzere 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 19 kez 'kasten yaralama' ve 24 kez 'patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından da toplam 192 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Hıso'nun yargılanmasına bugün İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Tutuklu sanık Hıso ile avukatları ve tercüman salonda hazır bulundu. Celsede tanık olarak dinlenen R.H., “Sanığı Suriye'den tanıyorum. Üç sokak ötede oturuyordu. Aslında abimin arkadaşıdır. İzmir'e geldiğinde bana sosyal medyadan mesaj attı. ‘Size misafirliğe geleceğim' dedi. Bir arkadaşıyla birlikte geldi ve bir gece kaldılar. Evde kaldıktan sonra ben sanıkla Kemeraltı'na gittim, sonra da ayrıldık. Bir daha görmedim. Yanında olan kişiyi tanımıyorum. Hıso, babamlara yanındaki arkadaşının patronunun oğlu olduğunu söylemiş” dedi.

Celsede söz verilen sanık Hıso ise, “Benim ve sülalemdeki kimsenin terörle bağlantımız yok” ifadelerini kullandı.

Duruşma savcısı, esas hakkında mütaalasını hazırlamak için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmedip duruşmayı erteledi.