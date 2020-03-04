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İzmir Adliyesinde aramalarda ele geçirilen suç aletleri sergilendi

İzmir Adliyesinde son 1 yılda güvenlik görevlileri tarafından yapılan aramalarda ele geçirilen suç aletleri adliye koridorunda sergilendi.


İzmir Adliyesinde son 1 yılda güvenlik görevlileri tarafından yapılan aramalarda ele geçirilen suç aletleri sergilenmeye başlandı. İzmir Adliyesi protokol girişinde açılan sergide giriş noktalarındaki X-Ray cihazlarıyla tespit edilen ve güvenlik görevlilerinin yaptığı aramalarda ele geçirilen silah, bıçak ile çeşitli kesici delici aletler yer aldı.


Sergide; 1 suikast silahı olarak bilinen tabanca, 7 pala, 25 özel bıçak, 1 metal boru, 1 tahta balyoz, 2 orak, 134 makas, 9 keski, 32 falçata, 2 çok amaçlı bıçak, 35 kart bıçak, 4 şiş tornavida, 150 neşter, 193 bıçak, 75 törpü, 6 biber gazı, 2 muşta, 15 kurşun ile kesici ve delici çeşitli aletler bulunuyor.


Sergiyi gezen İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İzmir Adliyesinin Türkiye'nin 3. büyük adliyesi olduğunu ve 3 yıl önce menfur bir terör saldırısına maruz kaldığını hatırlatarak, adliye girişindeki uygulamaların herkesin güvenliği için önemli olduğunu, bu konuda tüm vatandaşların hoşgörüsünü ve desteğini beklediklerini söyledi.

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