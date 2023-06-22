İzmir Adliyesi'ne saldırı davasında sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen ve polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu bomba saldırıyla ilgili tutuklanan Delil Hıso, örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yönelik PKK/KCK'lı teröristler tarafından düzenlenen ve polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde ‘Delil Azzo' kod adlı Suriye uyruklu Delil Hıso, 12 Ekim 2022'de polis ekiplerince yakalandı. Delil Hıso'nun, adliyeye saldıran teröristlerin kullandığı tüfek mermilerini, TNT malzemelerini ve el bombalarını İzmir'e getirdiği belirtildi. Hıso'nun, 2015 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen 3 bombalı eylem ve zırhlı polis aracına yapılan saldırıya katıldığı da tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Delil Hıso, tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede, Hıso'nun silahlı terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD içerisinde faaliyet yürüttüğü, adliye saldırısından yaklaşık 6 ay önce İzmir'e tatlı kutuları içinde çok sayıda mermi, TNT, el bombasını getirdiği belirtildi. Savcı, Hıso'nun, 1 kez ‘Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma', 2 kez ‘Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçlarından olmak üzere 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 19 kez ‘kasten yaralama' ve 24 kez ‘patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme' ve ‘kamu malına zarar verme' suçlarından da toplam 192 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

Hıso'nun yargılanmasına bugün İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Tutuklu sanık Hıso, avukatları ve tercüman salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, geçen duruşmada sanık avukatı tarafından talepte bulunulan reddi heyet talebinin, İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiğini söyledi. Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Delil Hıso beraatini talep ettiğini söyledi.

Savunmanın ardından kararını açıklayan heyet, Hıso'nun adliye saldırısına dahil olduğuna yönelik delil elde edilemediğini, ancak alınan savunmaları göz önüne alındığında silahlı terör örgütüne üye olduğu kanaatine varıldığını belirterek sanığı örgüt üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında takdir indirimi de uygulayan heyet, cezayı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çevirdi. Hıso, üzerine atılı diğer suçlardan ise beraat etti.