İzmir Adnan Menderes Havalimanında 11 ayda 9 milyonu aşkın yolcuya hizmet verildi

İzmir Adnan Menderes Havalimanında, 2022'nin 11 aylık döneminde 9 milyonu aşkın yolcuya hizmet verildi. Bu dönemde 64 bin 716 uçuş yapılırken, yük trafiği ise 131 bin 406 ton olarak gerçekleşti.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, İzmir Adnan Menderes Havalimanının 2022 yılı kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; İzmir Adnan Menderes Havalimanında kasım ayında; iç hat yolcu trafiği 502 bin 24, dış hat yolcu trafiği 157 bin 786 oldu. Böylece kasım ayında toplam 659 bin 810 yolcuya hizmet verildi.

Kasım'da, İzmir Adnan Menderes Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 487, dış hatlarda bin 173 olmak üzere toplamda 4 bin 660'a ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise kasım ayında toplamda 8 bin 910 ton oldu.

11 aylık dönemde 9 milyonu aşkın yolcu trafiği

Öte yandan, 11 aylık (Ocak-Kasım) dönemde ise İzmir Adnan Menderes Havalimanında yolcu trafiği 9 milyon 185 bin 938 olarak gerçekleşti. 11 aylık sürede 64 bin 716 uçuş trafiği göze çarparken, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 131 bin 406 ton olarak kayıtlara geçti.