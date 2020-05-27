İzmir Atatürk Lisesi, uluslararası müfredat uygulamasına başladı

İzmir Atatürk Lisesi, WCEP Turkey (Uluslararası Lise Öğrenci Değişim Programı) ile başlattığı iş birliği kapsamında uluslararası müfredat uygulamasına geçti. Dünyanın önde gelen uluslararası müfredat ve diploma programı AP'yi (Advanced Placement) uygulayacak olan İzmir Atatürk Lisesi'nin, böylece Ege bölgesinde programı uygulayan ilk, Türkiye genelinde ise altıncı okul olduğu belirtildi. 2019 sonunda Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onayının ardından, mayıs ayının başında ABD'den alınan onayla resmen uygulamaya giren program kapsamında öğrenciler, 4 farklı alanda 5 ders alarak uluslararası diploma sahibi olacak. Ayrıca öğrenciler, anadil seviyesinde yabancı dil becerisine de sahip olabilecek. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türk üniversitelerinin resmi olarak tanıdığı programda üniversite eğitiminin 3 yılda tamamlanması ve çift diploma gibi avantajlar da yer alıyor.

"Devlet liselerimiz dünyaya bağlanıyor"

Yoğun bir çalışma sürecinin ardından emeklerinin karşılığını alarak Türkiye'nin tüm bölgelerine örnek olacak bir sonuç elde ettikleri için mutlu ve gururlu olduklarını ifade eden WCEP Turkey Genel Müdürü Volkan Cerrahoğlu, "Bu yıldız projelerle temel amacımız, öğrencilerimizin devlet liselerinde aldıkları eğitimi uluslararası düzeye taşımak ve hem ülkelerine hem de dünya örnek olacak bireyler olarak yetişmeleri için katkı sağlamak. Baş koyduğumuz bu hedef doğrultusunda yeni projelerle devlet liselerimizi dünyaya entegre etmeye tüm gayretimizle devam edeceğiz." dedi.

İş birliğine değinen İzmir Atatürk Lisesi Müdürü Ahmet Yılmaz ise "Uygulamaya aldığımız uluslararası müfredat programının okulumuza ve öğrencilerimize yeni ufuklar açmasını diliyor, bizleri çok daha iyi yerlere taşıyacağına inanıyorum. 132 yıllık köklü geçmişiyle ülkemizin öncü eğitim kurumlarından biri olan İzmir Atatürk Lisesi olarak Ege Bölgesi'nde AP Uluslararası Müfredat programını uygulayan ilk devlet lisesi olmaktan gurur duyuyor, Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı ile WCEP Turkey yetkililerine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Programın sunduğu lise eğitimiyle üniversite derslerinden muaf olunabiliyor

İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yürürlüğe alınan ve tüm dünyaya yayılarak 60'tan fazla ülkede uygulanan Advanced Placement, şu an Türkiye'de az sayıda okulda uygulanıyor. Dünyada en önemli uluslararası diploma programlarından biri olarak kabul edilen AP, 1955 yılından bu yana Amerikan üniversitelerinde lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerin girdiği SAT sınavlarının da uygulayıcısı olan College Board tarafından yürütülüyor. Ön üniversite programı olarak da adlandırılan AP, öğrencilere yurtdışı üniversitelere başvururken kabul aşamasında ve derslerden muaf olma konusunda avantajlar da sağlıyor. Program, gerek derslerin içeriği ve işlenişi gerekse bilgiyi ölçme tarzı ile öğrencilere henüz lisedeyken üniversite seviyesindeki dersleri alma imkanı sunuyor.

Uluslararası Lise Öğrenci Değişim Programı nasıl işliyor?

Yaklaşık 70 yıldır 60'ı aşkın ülkede uygulanan program; kültürlerarası iletişimi geliştirmeyi, toplumlar arası önyargıları engellemeyi ve ülkelerin dil ile kültür tanıtımını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Program kapsamında lise eğitiminin en az 1 yılını farklı bir ülkede tamamlamak isteyen 15-18 yaş arası Türk lise öğrencileri, şu an itibarıyla Kanada, Amerika, İtalya ve Fransa'da eğitim alma fırsatı yakalayabiliyor. Program, ilgili ülkelerin Eğitim ya da Devlet Bakanlıkları tarafından organize ediliyor ve öğrenci seçmelerini yürütüyor bu bakanlıklara akredite olan kontenjan sahibi kurumlar tarafından yürütülüyor. Tüm yasal süreçler, yerleştirme işlemleri ve program kuralları ülkelerin bakanlıkları tarafından belirlenirken başarı kriteri olarak tüm derslerde minimum "C" ortalaması bekleniyor. Öğrenciler ise bakanlık programları ile lise eğitimlerinin bir ya da birden fazla yılını, yüksek güvenlik kriterleriyle seçilen gönüllü ailelerin yanında geçirerek aileye en yakın okula yönlendiriliyor.