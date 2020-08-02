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İzmir AVM'lerinde sessiz bayram

İzmir’de, halkın daha önce yoğun olarak ziyaret ettiği Optimum ve Forum Bornova gibi AVM’ler başta olmak üzere bir çok AVM, bu bayram ilgisiz kaldı.

İzmir'de, halkın daha önce yoğun olarak ziyaret ettiği Optimum ve Forum Bornova gibi AVM'ler başta olmak üzere bir çok AVM, bu bayram ilgisiz kaldı.


İzmir'de vatandaşlar, Kurban Bayramı nedeniyle tatil tercihlerini sahil bölgelerinden yana kullandı. Binlerce vatandaş, turizm bölgelerine akın edince AVM'ler boş kaldı. İzmir'de bulunan ve binlerce vatandaşı ağırlayabilen Optimum AVM ve Forum Bornova AVM de, bu bayram İzmirliler tarafından ilgi görmedi. Korona virüsü (Covid-19) nedeniyle de uzun süredir pek tercih edilmeyen alışveriş merkezlerinde gözle görülür bir boşluk hakimken, gelen az sayıda kişinin ise alışverişlerini yaptıktan kısa bir süre sonra AVM'lerden ayrıldıkları görüldü. Korona virüsü salgını nedeniyle benzer durumun uzun bir süre daha yaşanacağı tahmin ediliyor.

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