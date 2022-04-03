İzmir, Avrupa Ödülü'ne bir adım daha yaklaştı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “dünya kenti İzmir” hedefi doğrultusunda 15 Ocak'ta Avrupa Ödülü için yapılan başvuruyla ilgili ilk müjde geldi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, İzmir ile beraber beş Avrupa kentinin 2022 Avrupa Ödülü için kısa listeye alındığını duyurdu. Ödülü kazanan kent 26 Nisan'da belirlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “dünya kenti İzmir” hedefi doğrultusunda çalışmalar hız kazandı. 15 Ocak'ta Avrupa Ödülü için başvuru yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sevindirici haber ulaştı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, İzmir ile beraber Almanya'dan Bamberg ve Ingolstadt, Litvanya'dan Palanga, Polonya'dan Boleslawiec ve Ukrayna'dan Ternopil olmak üzere beş Avrupa kentinin 2022 Avrupa Ödülü için kısa listeye alındığını duyurdu. Ödülü kazanan kent Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin 26 Nisan'daki toplantısında belirlenecek.

Soyer: “Bu ödülü almayı hak ediyor”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir, sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde geliştirdiği yerel yönetim anlayışı ve hizmetleriyle, aynı zamanda her alanda derinleştirdiği uluslararası inisiyatif ve faaliyetleriyle bu ödülü almayı hak ediyor” dedi.

İzmir'in kabuğunu kırmaya başladığını vurgulayan Soyer, “İzmir'in uluslararası görünürlüğü her geçen gün daha da artıyor. İzmir'in tarihsel kimliğine yeniden kavuşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İzmir, Şeref Bayrağı ve Şeref Plaketi almıştı

1955'ten bu yana verilen Avrupa Ödülü, Avrupa'nın tüm vatandaşları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için en önemli araç olmanın yanı sıra Avrupa ideallerinin de yaygınlaştırılmasını sağlayan en üst seviyedeki ödül olarak tanımlanıyor. Ödülü alan kentlerin uluslararası görünürlüğü ve diğer belediyelerle iletişimi artıyor. Avrupa Ödülü, daha önce Şeref Bayrağı ve Şeref Plaketi kazanan başvuru sahipleri arasından her yıl bir veya iki belediyeye veriliyor. 1970'te “Şeref Bayrağı”, 2014'te ise “Şeref Plaketi” ödülüne layık görülen İzmir, uluslararası organizasyonlara üyelikleri, yurt dışındaki kentlerle işbirlikleri, proje ortaklıkları ve yapılan uluslararası faaliyetleri ile 15 Ocak tarihinde Avrupa Ödülü için başvuru yapmıştı.

2012'de Corciano (İtalya) ve Sighişoara (Romanya), 2013'te Altötting (Almanya), Tata (Macaristan), 2014'te Slupsk (Polonya), 2015'te Dresden (Almanya), Vara (İsveç), 2016'da Girona (İspanya), 2017'de Lublin (Polonya), 2018'de Ivano-Frankivsk (Ukrayna), 2019'da Donostia-San Sebastian (İspanya), 2020'de Amilly (Fransa), 2021'de ise Hmelnitski (Ukrayna) kentleri Avrupa Ödülü kazandı.