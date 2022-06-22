İzmir Baba'nın hayatı kitap oldu

Uğur Oral, geçen yıl vefat eden, “İzmir Baba” olarak tanınan, İzmir sevdalısı Sancar Maruflu'nun hayatını kitaplaştırdı. Dr. Uğur Oral “İzmir Baba Sancar Maruflu” isimli kitabı hakkında “Bu kitap, Sancar Maruflu'nun İzmir'e adadığı, eylemleriyle ve erdemleriyle değer katarak zenginleştirdiği yaşamına bir saygı duruşudur” dedi.

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral, 15 Ağustos 2021 tarihinde hayata gözlerini yuman, İzmirlilerin “İzmir Baba” olarak adlandırdığı Sancar Maruflu'nun hayatını kitaplaştırdı. Dr. Oral, yaklaşık 50 yıldır yakından tanıdığı Sancar Maruflu'nun yaşam öyküsünü, anılarını ve hayatından çok özel kesitleri “İzmir Baba Sancar Maruflu” isimli kitabında okurlarla paylaştı. Çıkan eser, kitapçılarda ve internet üzerinden kitap satışı yapan sitelerde yerini aldı.

Üçüncü kitabı, “İzmir Baba Sancar Maruflu”nun öyküsünün çok eskiye dayandığını belirten Dr. Uğur Oral, “Sancar Ağabey'in hayatını yazmaya aslında çok uzun zaman önce karar vermiştim. Birlikte saatlerce, günlerce çalıştık, söyleşiler yaptık. Tüm hayatını, anılarını, hayallerini, hayal kırıklıklarını uzun uzun ve büyük bir içtenlikle anlattı bana. Yıllar içinde, yeni yaşananlar ışığında eklenen bölümlerle kitap daha da gelişti ve bugüne geldi; ancak bir anda patlayan pandemi ve Sancar Maruflu'nun ani vefatından ötürü, son noktayı birlikte koymak nasip olmadı ne yazık ki. Kendisinin de bu kitabı görmesini, eline almasını, okumasını çok isterdim; maalesef bu gerçekleşemediği için çok üzgünüm. Bu kitabın yayınlanması Sancar Ağabey'in en büyük hayallerinden biriydi, bana vasiyetiydi adeta. Sancar Ağabey'e verdiğim sözü tutarak, yarım kalan bu hayalini gerçekleştirmekten, İzmir Baba Sancar Maruflu'yu okurlarla buluşturmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Zamanında, Sakıp Sabancı'nın da söylediği gibi, İzmir'de, sokaktaki kediler bile Sancar Maruflu'yu tanıyor, yediden yetmişe bütün İzmirliler kendisini çok seviyordu. Kendisinin gerek halkla ilişkiler mesleğine kattıkları gerekse bir sivil toplum lideri ve kanaat önderi olarak İzmir için verdiği mücadele çok değerli ve anlamlıydı. Her kesimin onun yaşamından alacağı önemli dersler olduğuna inanıyorum” dedi.

Sancar Maruflu'nun hayatını anlatsa da kitabın kurgusunun ve içeriğinin biyografiden çok daha ayrıntılı olduğunu belirten Dr. Uğur Oral, “Sancar ağabey başta merhum Cumhurbaşkanlarımız Turgut Özal ve Süleyman Demirel olmak üzere Türkiye'nin bir dönemine imza koymuş birçok önemli siyasetçinin en yakınında bulunmuş, seçim kampanyalarını yürütmüş, danışmanlığını üstlenmişti. İzmir'de Dr. Behçet Uz dahil, tüm belediye başkanlarıyla birebir temas içinde olmuş, uzun yıllar belediyecilik yapmıştı. Dolayısıyla yakın geçmişimizdeki birçok sosyal ve siyasi olayın tam merkezinde bulunmuştu hep. Kitapta, Sancar Maruflu zamanında şehrin ve ülkenin gündeminde yer tutmuş bazı önemli olayların perde arkasını da anlatıyor. Bu yönüyle kitap geçmişe de ışık tutacak aslında. Sonuç itibarıyla bu kitap salt bir biyografiden ziyade, başrolünde Sancar Maruflu'nun olduğu; ama senaryosunda Türkiye'nin ve İzmir'in önemli kişilerinin, olaylarının da rol aldığı bir belgesel tadında bence. Vefatının ardından, yerel yönetimler de kendisini anmak ve ölümsüzleştirmek adına değerli ve anlamlı girişimlerde bulundular. Bu tarz, Sancar ağabeyi yarınlara taşıyacak, anlatacak çabalar hepimizin İzmir Baba'ya bir vefa borcudur” diye konuştu.