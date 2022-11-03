İzmir Barosu Genel Kurulunda TSK'ya dil uzatan avukat gözaltına alındı

İzmir Barosu Olağan Genel Kurul toplantısında “Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını” öne süren avukat gözaltına alındı.

İzmir Barosu'nun 22 Ekim Cumartesi günü Celal Atik Spor Salonunda yapılan olağan genel kurulunda kürsüye çıkan avukat Aryen Turan'ın TSK ile ilgili iddialarına salondaki bazı avukatlar tepki göstermiş arbede yaşanmıştı. Genel Kurulda avukat Aryen Turan hakkında suç duyurusunda bulunulması talep edilmişti.

Gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan avukat Aryen Turan hakkında bir grup avukat da suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma çerçevesinde Turan, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.