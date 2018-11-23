İzmir Barosundan kadına şiddet açıklaması

İzmir Adliyesi önünde düzenlenen basın açıklamasına İzmir Barosuna kayıtlı kadın avukatlar katıldı. İzmir Barosu adına açıklama yapan Kadın Hakları Danışma Ve

Hukuk Araştırmaları Merkezi Üyesi Avukat Öniz Özsoy, 25 Kasım'ın tüm insanlık için kendisiyle yüzleşme günü olduğunu ifade ederek, "Dünya Ekonomik Forumunun 2017 tarihli Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporuna göre toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesisi için dünya, 300 seneye ihtiyaç duymaktadır. Aynı raporun, cinsiyet eşitliği sıralamasında Türkiye, 144 ülkenin bulunduğu listede 130. sırada yer almıştır. Ülkemizde her yıl yüzlerce kadın, kadına yönelik şiddet eylemleri neticesinde hayatlarını kaybetmektedir. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğinin verilerine göre 2018 yılı Kasım ayına kadar 363 kadın, erkekler tarafından öldürülmüştür. Türkiye'de yaşayan en az her üç kadından birinin, fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddete maruz kaldığı araştırma sonuçları ile sabittir” dedi.

Türkiye'de kadınların yarısının çalışmadığını kaydeden Özsoy, “Çalışan kadınların yarısı ise hiçbir sosyal güvenceleri bulunmaksızın, kayıt dışı istihdam edilmektedir. Kadınlar, daha çok dezavantajlı işlerde çalışma alanı bulabilmektedir. 2017 yılında, Türkiye'deki üst düzey yöneticilerin yalnızca yüzde 18'inin kadın olduğu tespit edilmiştir” diye konuştu.

Avukatlar daha sonra Ödemiş'te görülecek olan kadın cinayeti davasına katılmak üzere İzmir Adliyesinden ayrıldı.