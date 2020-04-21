İzmir Barosunun 23 Nisan özel programına HDP'li ismi davet etmesine sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile bazı avukatlar, İzmir Barosunun “23 Nisan Özel Yayını” olarak duyurduğu programa HDP'li bir ismi davet etmesine sert tepki gösterdi.

İzmir Barosu, TBMM'nin kuruşunun 100. yılı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, özel bir program düzenleyeceğini duyurdu. “23 Nisan Özel Yayını” olarak adlandırılan programa HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da davet edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da, HDP'li Beştaş üzerinden İzmir Barosuna sert tepki gösterdi.

"İzmir'e bir hakarettir"

AK Parti'li Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “TBMM'nin kuruluş yıl dönümünde, ulusal egemenliğimize ve milli birliğimize kasteden PKK'nın siyasi temsilcilerini bu şehrin barosunda ağırlamak kurtuluşun sembol şehri olan İzmir'e bir hakarettir” dedi.

“PKK propagandasının önünü açıyorsunuz”

Hamza Dağ, "5 Ocak 2017 yılında PKK tarafından gerçekleştirilen alçak bir saldırı sonucu şehit olan Fethi Sekin'i tekrardan rahmetle anıyorum. O gün Fethi Sekin canı pahasına PKK'lı teröristlerin adliyeye girmesine engel olmuştu; ama siz ne yazık ki ulusal mücadelemiz için böylesine önemli olan bir günün yıl dönümünde PKK propagandasının önünü açıyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

Avukat Onar: “Şehidimiz Fethi Sekin'in kemiklerini sızlattınız”

İzmir Barosu avukatlarından Ali Onar da sosyal medya hesabından programa tepki göstererek "Sessiz kalınmamalıdır" çağrısında bulundu. Av. Onar, "Ulusal mücadelemizin en büyük, en anlamlı gününü başka kimse kalmamış gibi PKK/HDP ile siyasileştirmek isteyen, şehidimiz Fethi Sekin'in kemiklerini sızlatan İzmir Barosu yönetimini, ne İzmir ne de İzmirli avukatlar affedecektir. Sessiz kalınmamalıdır" açıklamasında bulundu.

“İzmir Barosu beni temsil etmiyorsun”

İzmir Barosunun bir başka avukatı Sinem Hacıeminoğlu da, "Bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile aynı masaya oturup 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yayın yapmak mı? İzmir Barosu, beni temsil etmiyorsun" dedi.

Öte yandan baroya, sosyal medyadan da yoğun tepkiler vardı.