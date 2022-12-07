İzmir Basın Ligi'nin şampiyonu TSYD İzmir

Şampiyon olan TSYD İzmir'e kupasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer takdim etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından basın mensuplarının kaynaşması, motivasyonu ve spora teşvik edilmesi için düzenlenen İGC İzmir Basın Ligi 2022 Hüseyin Yangır Sezonu halı saha futbol turnuvası ödül töreni ile sona erdi. Turnuvanın final maçında Yenigün'ü 9-4'lük skorla mağlup eden TSYD İzmir, kupanın sahibi oldu.

TSYD İzmir'in şampiyon olduğu turnuvada, Yenigün Spor ikinci, Turkuvaz Medya Grubu ise üçüncü oldu.

“Futbolda kardeşlik ve tatlı bir rekabet var”

Turnuva için Celal Atik Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Hep söylediğimiz gibi, başka bir Türkiye mümkün, başka bir futbol mümkün. Futbolda kardeşlik ve tatlı bir rekabet var. Rahmetli Hüseyin Yangır'ın adının yaşatıldığı bu turnuva ayrıca çok kıymetli. Her sene bir duayen gazetecinin adı bu turnuvayla yaşatılacak. Gazetecilerimizin sahada bu tatlı rekabeti sürdürüyor olması çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ise, “Ne mutlu ki büyük bir başarıyla ligi tamamladık. Bizim için gerçek başarı turnuvanın dostluk ve barış içinde geçmesi oldu. Bizim için gerçek başarı, İzmir basınının her koşula rağmen tek yürek olmayı bilmesidir. Dayanışmayla birçok zorluğu aşmaya kararlıyız, inancımız tam” şeklinde konuştu.

TSYD İzmir kupayı Başkan Soyer'den aldı

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Turnuvanın şampiyonu olan TSYD İzmir'e kupasını Başkan Soyer ve İGC Başkanı Gappi takdim etti. Daha sonra Konak Belediyesi ile Bornova Belediyesi'nin dostluk maçı için takımlar sahaya çıktı.

3 gol kralı

Turnuvada bu yıl gol krallığı yarışı da çetin bir mücadeleye sahne oldu. 16'şar gol atan Arda Akman (TSYD İzmir), Arda Yoğurtçu (Yenigün Spor) ve Davut Can (DHA Spor) gol kralı oldu.