İzmir basınından ortak "Evde Kal" manşeti

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran'ın Korona virüs'ün (Covid-19) yazılı basına "Evde Kal, Sağlıkla Kal" ortak manşet çağrısı, İzmir yerel medyasından tam destek gördü.

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran dün yaptığı basın açıklamasında, yazılı basın kuruluşlarına "Evde Kal, Sağlıkla Kal" ortak manşet çağrısı yaptı. Duran çağrısında, “Sadece ülkemizin değil bütün dünyanın birkaç aydır mücadele ettiği, büyük bir tehdit haline gelen Covid-19 virüsüyle mücadelede basın ve medya elinden gelen desteği vermektedir. Basının bu zor günlerde işlevini yerine getirirken desteğe ihtiyacı olduğunun bilinciyle 23 Mart tarihinde yönetim kurulumuz bazı kararlar aldı ve bunu kamuoyu ile paylaştı. Aldığımız kararlar yazılı basına nefes alma imkanı verdi. Basının en önemli vazifelerinden biri de böyle olağanüstü durumlarda halkı doğru bir şekilde ve infiale sürüklemeden aydınlatmak, haber vermektir. Bu görevini yerine getirirken etkiyi artıracağı, farkındalık oluşturacağı için basınımıza ortak manşetlerle çıkmaları çağrısında bulunmak istiyoruz. 'Evde Kal, Sağlıkla Kal', mottosu ile gazetelerimizi Covid-19'la etkin bir mücadeleye davet ediyor, çağrımızı dinleyen gazetelerimize şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.

Duran'ın çağrısı üzerine İzmir'de bulunan yazılı medyanın tamamı "Evde Kal, Sağlıkla Kal" ortak manşeti ile çıktı. Yerel medyanın bu duyarlı yaklaşımı okuyucuları tarafından da memnuniyetle karşılandı.