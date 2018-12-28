İzmir basınının sevilen isimlerinden Arzu Turan yaşamını yitirdi

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da, sosyal medya hesabından üzüntüsünü anlatan bir mesaj paylaştı.

Buca Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Arzu Turan (44), uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. İzmir basınının sevilen isimlerinden olan Turan, bu sabah durumu ağırlaştı ve yaşamını yitirdi. Turan'ın ölümü, meslektaşlarını da üzdü.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da, sosyal medya hesabından Arzu Turan'ın hayatını kaybettiğini duyurarak, "Olmadı arkadaşım; senden güzel haberler beklerken, bu sana hiç yakışmadı. Yakın mesai arkadaşım Arzu Turan'ı maalesef bu sabah kaybettik. Başımız sağ olsun" şeklinde duygu yüklü bir paylaşım yaptı.

Arzu Turan'ın, bugün ikindi namazına müteakip Buca Belediyesi yanındaki Baha Yörük Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Kaynaklar Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.