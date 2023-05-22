İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi haziran sonunda hasta kabulüne başlayacak

İzmir'de yapımı tamamlanan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, cihazlarda yapılacak testlerin ardından hastanenin haziran ayı sonunda hasta kabulüne başlayacağını söyledi. Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklamasına değinen Yıldırım, “Sinan Oğan'ın söylediği konularla bizim söylediğimiz konular arasında çok fark yok. Özellikle Türkiye'nin üniter yapısı, bağımsız bütünlüğü gibi konularda tamamen aynı görüşlerdeyiz” dedi.

İzmir'de bir dizi ziyarette bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yapımı tamamlanan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinde de incelemelerde bulundu. Hastanenin yapımının tamamlandığını söyleyen Binali Yıldırım, “Hastane dediğime bakmayın, 6 tane hastane var içinde. Yani bir entegre sağlık tesisi. Bu hastanede cihazlar yerli yerine konmuş vaziyette. 1 ay süreyle bazı cihazların testleri yapılacak. O testler bitmeden faaliyete geçemiyor. Şu anda bu testler yapılıyor. Az önce Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile görüştüm. 1 ay kadar bir süre alacak. Yani haziranın sonuna doğru hastanemiz tamamen hasta kabulüne başlayabilecek. İzmir'imize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin özelliklerinden de bahseden Yıldırım, “628 bin metrekare kapalı alanı var. Yani arsasından fazla kapalı alanı var. 5 bine yakın kapasiteli açık ve kapalı otoparkı var. Hastanemizin 2 bin 60 yatağı var. Bu 2 bin 60 yatağın bazıları tek yataklı, bazıları çift yataklı. Hem tek yataklılarda, hem çift yataklılarda ayrı banyo ve tuvaleti var. Tam bir otel odası konforunda düşünülmüş, dizayn edilmiş bir hastane. 337 tane poliklinik noktası var. Ayrıca 374 tane de yoğun bakım yatağı var. Yoğun bakımın ne kadar önemli olduğunu pandemide gördük. Dolayısıyla her şey şu anda bu hastanede düşünülmüş vaziyette. İzmir'imizin sağlık alanında Ege Bölgesi'nde bir merkez olmasını sağlayacak hastanemiz hayırlı uğurlu olsun. Bu hastanenin yer seçimi konusunda, yapımı konusunda, gerek yüklenici firmayla, gerek Sağlık Bakanlığıyla yakın temaslarımız oldu. Biz buraya bu hastaneyi yaparken ‘Burada olur mu hastane?' diyenler oldu, itiraz edenler oldu. Ama görüyoruz ki seçim gayet isabetli olmuş. Şehir içi trafiğinden ayrı olarak çevreyoluyla irtibatlanmış muazzam stratejik bir konumda yerleşmiş bir hastane. Ve ayrıca hastanemizin üst tarafında da malum 30 Ekim depreminden sonra yıkılan konutların yerine yapılan konutlar var. Yani buradaki konutlarla beraber bu hastaneyi bir düşündüğümüzde apayrı bir mahalle gibi oldu burası” diye konuştu.

Sinan Oğan'ın destek açıklaması

Bir gazetecinin sorusu üzerine Sinan Oğan'ın seçimin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararını da değerlendiren Yıldırım, “Hoş geldi, sefa geldi. Teşekkür ediyoruz. Zaten Sinan Oğan'ın söylediği konularla bizim söylediğimiz konular arasında çok fark yok. Özellikle Türkiye'nin üniter yapısı, bağımsız bütünlüğü gibi konularda tamamen aynı görüşlerdeyiz. Göçmenlerle ilgili hassasiyetini biliyoruz. Ama onun da belirli bir takvimde zaten gerçekleşeceğini Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde açıklamış oldu. Hayırlı uğurlu olsun. 28 Mayıs'ta artık ikinci tur seçimini yapacağız. Esasında 14 Mayıs'ta büyük oranda vatandaşlarımız karar verdi. 28 Mayıs hiç kimsenin kaybetmeyeceği, herkesin kazanacağı ve kimsenin de itiraz etmeyeceği bir sonuçla Türkiye yüzyılının cumhurbaşkanını seçmiş olacağız. Bu seçim birincisi kadar karmaşık değil. Çok açık. Bir pusula var. Pusulada bir numara Recep Tayyip Erdoğan, iki numara Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla sıralama da zaten sonucu işaret ediyor” dedi.