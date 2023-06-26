İzmir, bayramda kavrulacak

İzmir'de hava sıcaklığı, Kurban Bayramı'nda 33-35 derece arasında seyredecek.

Haziran ayının ilk haftalarını sağanak yağışlarla karşılayan İzmir'de, hava sıcaklıkları arttı. Kurban Bayramı'nda İzmir genelinde güneşli hava hakim olacak. İzmirliler, özellikle çevre ilçelerdeki tatil bölgelerinde güneşli havanın tadını çıkaracak. Arife günü olan salı günü, hava sıcaklığı 33 derece olacak. Bayramın birinci ve ikinci günü de olan çarşamba ve perşembe günleri termometreler 33 dereceyi gösterecek. Bayramın üçüncü günü olan cuma günü 32, cumartesi 33, pazar 34, pazartesi 35, Salı 34, çarşamba 35 ve perşembe günü yine 35 derece olacak.