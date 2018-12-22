İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir boya festivali ile renklendi

İzmir’de "Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı" kapsamında düzenlenen boya festivali şehri renklendirdi.

İzmir'de "Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı" kapsamında düzenlenen boya festivali şehri renklendirdi.


İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği “Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı” eğlenceli etkinliklerle sona erdi. Gündoğdu Meydanı'nde müzik dinletileri, lindy hop, jonglör ve mim gösterilerinin ardından dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştirilen "colorzest partisi" (boya festivali) düzenlendi. Dj Catwork performansı eşliğinde müziğin keyfini çıkaran gençler, ücretsiz dağıtılan nişasta ve gıda boyasından üretilmiş colorzest boyalarını havaya ve birbirine saçarak renkli görüntüler oluşturdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.