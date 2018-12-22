İzmir boya festivali ile renklendi

İzmir'de "Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı" kapsamında düzenlenen boya festivali şehri renklendirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği “Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı” eğlenceli etkinliklerle sona erdi. Gündoğdu Meydanı'nde müzik dinletileri, lindy hop, jonglör ve mim gösterilerinin ardından dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştirilen "colorzest partisi" (boya festivali) düzenlendi. Dj Catwork performansı eşliğinde müziğin keyfini çıkaran gençler, ücretsiz dağıtılan nişasta ve gıda boyasından üretilmiş colorzest boyalarını havaya ve birbirine saçarak renkli görüntüler oluşturdu.