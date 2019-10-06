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İzmir Boyoz Festivali'nde 30 bin boyoz yendi

İzmir’de düzenlenen 5.

İzmir'de düzenlenen 5. Boyoz Festivali'nde 30 bin boyoz, yumurta, peynir ve çay binlerce kişiye dağıtıldı. İzmirliler meşhur İzmir boyozunu ücretsiz almak için uzun kuyruklar oluşturdu.


İzmir Boyoz Festivali, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteklediği İzmir Boyoz Festivali'nde binlerce kişiye, ücretsiz olarak boyoz, yumurta, peynir ve çay dağıtıldı. Güzel havayı da fırsat bilen binlerce İzmirli alanı doldurdu, boyoz sırasında uzun kuyruklar oluşturdu. Eğlenceli müziklerin de çalındığı festivalde vatandaşlar dans etti.


İzmir Boyoz Festivali kapsamında saat 15.00'da düzenlenecek boyoz yeme yarışmasına kadınlar ve erkekler ayrı kategorilerde katılacak. En çok boyoz yiyen kişiler sürpriz ödüllerin sahibi olacak. DJ Serhat Özak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Pop Orkestrası konserleri ile de İzmirlilerin kulaklarının pası silinecek.

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