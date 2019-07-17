İzmir buluşmaları "Tarım ve Sağlıklı Gıdaya Erişim" başlığıyla sürecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin geleceğini İzmirliler ile birlikte planlama vaadini yerine getirmek üzere Kültürpark ile başlattığı İzmir Buluşmalarını "Tarım ve Sağlıklı Gıdaya Erişim" başlığıyla sürdürüyor. Başkan Soyer'in de katılacağı toplantı, 18 Temmuz saat 18.30'da İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve herkesin katılımına açık olacak.

Seçim öncesinde, katılımcılığı meslek odaları, sivil toplum ya da hemşehri dernekleriyle sınırlı tutmayacaklarını, halkı da sürecin içine dahil edeceklerini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kültürpark ile başlattığı İzmir Buluşmalarının ikincisini “Tarım ve Sağlıklı Gıdaya Erişim” başlığı altında gerçekleştiriyor. "İzmir buluşmasına katıl, fikrini paylaş" sloganıyla duyurulan toplantı, 18 Temmuz'da İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde 18.30'da yapılacak.

İzmir buluşmalarının; turizm, doğa ve bilgi toplumu gibi farklı konuları gündeme alınarak devam edeceği ifade edildi.