İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde gündem Göztepe

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde Torbalı'daki arazi tahsisinin iptali için konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Hızal, “'Göztepe'nin yanındayız, haklarının korunması için çalışacağız' demiştiniz. Burada tesisin kurulması için bir süre verebilecek misiniz? Büyükşehir ve Torbalı Belediyesi olarak ne yapacaksınız?” diye sorunca Başkan Soyer ise, “Gün vermek mümkün değil. Bizim irademizde olmayan hukuksal durumlarla karşılaşabiliyoruz. İrademiz çok nettir. Biz sonuna kadar destekçisi olacağız” cevabını verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ekim ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer idaresinde gerçekleşti. Toplantının başında İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na son dönemdeki başarılarından dolayı plaket verildi. Ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kentteki toplu taşımanın 1 kuruş ve 1 kontör olması kararlaştırıldı.

"120 gün geçti"

Torbalı'da önceki dönemde Göztepe Spor Kulübüne tesis yapılmak verilen arazi konusu da gündeme geldi. Tahsis yeni dönemde iptal edilmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ise iptalin gerçekleştiği süreçte hukuki gerekçelerden bahsetmişti. Başkan Soyer mağduriyetin giderileceğini açıklamıştı. Konuyu gündeme getiren AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, “Burada sadece siyasi saiklerle ortadan kaldırılma durumu var. Hukuki eksiklikler var deniyor, onlar büyük ihtimalle ortadan kalktı. ‘Göztepe'nin kaybedeceği 2 ay var' denilmişti. 120 gün gibi bir süre geçti. ‘Göztepe'nin yanındayız, haklarının korunması için çalışacağız' diye bir ifade kullanmıştınız. Burada tesisin kurulması için bir süre verebilecek misiniz? İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Torbalı Belediyesi olarak ne yapacaksınız? Sonuç kamuoyunca ve Göztepe kulübünce dört gözle bekleniyor. Bir hatadan dönülmesi gerekiyor” dedi.

"Gün vermek mümkün değil"

CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç da, “İrtifa hakkı hukuki nedenlerle kaldırılmıştı. Biz ülke olarak hukuka uygun davranmakla yükümlüyüz. Yoksa yargılanmak zorunda kalıyoruz. Öncelik işimiz hukukun üstünlüğünü sağlamak. Başkanım siz bir söz verdiniz ve hukuki gerekler yerine getirildi. Plan değişikliği var. Süre vermek çok zor. Bunun anlayışla karşılanması gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Soyer ise, “Düzeltildi. Bundan sonrasıyla ilgili süreç en hızlı şekilde ilerleyecek. Gün vermek mümkün değil. Bizim irademizde olmayan hukuksal durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bizim öngörmediğimiz zaman uzamalar olabiliyor. İrademiz çok nettir. Biz sonuna kadar destekçisi olacağız” yanıtını verdi.

Logo tartışması

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun logosu da tartışmaya neden oldu. AK Parti Grubu logonun, LGBTİ+ simgesine benzetildiğini ifade etti. AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe kendilerine gönderilen logolar arasında olmayan bir görselin seçilmesine tepki gösterdi. Boztepe, söyle konuştu: “Daha önce bu komisyonun adı üzerinden tartışma çıkmıştı. Ben o gün de bu renkleri kullanacaksınız demiştim. Burada da bu rengi görüyorum. Bu İzmir'e bir saygısızlıktır. Bize gönderilen resimler farklı buradaki logo tamamen farklı. Bize nezaketle ile sorulsaydı iyi olurdu." Bunun üzerine CHP'li bazı meclis üyeleri Boztepe'yi eleştirdi.

"Buca'mızda AVM olsun"

AK Partili Meclis Üyesi Mustafa Solmaz ise dilek ve temenniler bölümünde söz alarak, “Buca'mızda AVM olsun. Hafta sonu hanımlar parayı alıyor, ‘nereye gidiyorsunuz?' diyoruz. Ya Balçova'ya ya Bornova'ya ya Mavişehir'e gidiyorlar. Buca'mızda da AVM olsun. Buca'nın parası Buca'da kalsın” önerisinde bulundu.