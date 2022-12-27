İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022'deki ulaşım yatırımlarını paylaştı

ESHOT ve İZDENİZ yeni yatırımlarla güçlendirilirken, raylı sistemde yeni bir döneme geçildi, Buca Metrosunun inşaatına da başlandı. Öte yandan Narlıdere Metrosu ve Çiğli Tramvayında ise sona gelindiği açıklandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2022'de kent ulaşımını daha akıllı ve konforlu bir yapıya kavuşturmak için önemli yatırımlara imza attı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Buca-Üçyol metro hattında ilk kazığın çakıldığı belirtildi. İlk etapta her biri 36 metre uzunluğunda 340 kolon monte edilecek Buca Metrosunda, Mart 2023 itibariyle de üç tünel açma makinesi aynı anda çalışarak ilk istasyonun bulunacağı yere inilmesi planlanıyor. Projenin 4 yılda tamamlanması planlanıyor.

Narlıdere Metrosunda son düzlük

Yüzde 93'ü tamamlanan Narlıdere-Fahrettin Altay Metro Hattında deneme seferlerinin 30 Mart 2023'te başlaması öngörülüyor. Yeni hattın, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yıl dönümü şerefine 30 Ağustos 2023'te hizmete açılması hedefleniyor. Yaklaşık 7,2 kilometre uzunluğundaki Fahrettin Altay-Narlıdere Kaymakamlık arası hatta yedi adet istasyon yer alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu hatla birlikte hafif raylı sistem ağındaki istasyon sayısını 24'e, raylı sistemin uzunluğunu da 186,5 kilometreye ulaştırmış olacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla, Bornova EVKA-3'ten metroya binenler, Narlıdere Kaymakamlığı'na kadar aktarmasız gidebilecek.

Çiğli Tramvayı önümüzdeki mart ayında hizmette

Açıklamada, Çiğli Tramvayında da çalışmaların yaklaşık yüzde 90'ının tamamlandığı bildirildi. Enerji verilmeye başlanan hatta insansız deneme seferleri 30 Aralık itibariyle başlıyor. Hattın Mart 2023'te işletmeye alınması planlanıyor. Çiğli trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak, bölgedeki hastane, üniversite ve sanayiye ulaşımı kolaylaştıracak yatırımın maliyeti ise 2 milyar lirayı buldu. 11 kilometrelik hat 14 istasyondan oluşacak.

Karabağlar-Gaziemir Metrosu yola çıkmaya hazırlanıyor

Raylı sistemleri yaygınlaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar-Gaziemir Metrosu için çalışmaları başlattı. Kentteki tüm raylı sistem ulaşımlarıyla paralel yürütülecek İzmir Hafif Raylı Sistemi 6. Aşama Karabağlar-Gaziemir Hattıyla ilgili güzergah ve duraklar belirlendi. Karabağlar-Gaziemir Metrosunun Konak'a da kılçık bir hatla bağlanması, ESBAŞ ve Adnan Menderes Havalimanı duraklarıyla da İZBAN kesişimi sağlanması planlanıyor. Sürücüsüz araçların kullanılacağı 32,6 kilometrelik hattın 24 istasyonla hizmet vermesi tasarlanıyor.

2022'de toplu ulaşımın yüzde 48'i ESHOT'ta

Öte yandan ESHOT Genel Müdürlüğü 2022 yılında 3 Milyar 200 Milyon TL gider bütçesi ile İzmir'de toplu ulaşım hizmeti verdi. ESHOT 2022 yılında yaklaşık 280 milyonluk binişle tüm toplu ulaşımın yüzde 48'ini gerçekleştirdi.

Otobüs alımı konusunda ilklere imza atan ESHOT Genel Müdürlüğü, 2022 yılında filosunu güçlendirdi. Bu yıl da 22 midibüs alımı yapan ESHOT, dar ve yokuşlu, ulaşımın zor olduğu sokaklara da en kaliteli toplu ulaşım hizmeti götürdü.

İZTAŞIT Kiraz ve Menemen'de

Çevre ilçelerdeki bireysel taşımacıların toplu ulaşım ağına entegre edilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılında ilk kez Seferihisar'da hayata geçirdiği İZTAŞIT projesine 2022 yılında Kiraz ve Menemen ilçeleri de dahil oldu. Bireysel toplu taşımacıları kooperatif çatısı altında birleştiren, İzmirim Kart avantajlarını kentin en uzak köşelerine kadar götüren İZTAŞIT Projesi ile tüm çevre ilçelerimiz güvenli ve konforlu toplu ulaşım hizmetine kavuşacak.

Fabrika gibi atölyeler

Her gün ortalama 270 bin kilometre yol yapan ESHOT araçlarının bakım ve onarımı için ESHOT bünyesindeki atölyelerde yıpranan araçlar baştan oluşturuldu. Bakım, onarım ve yenileme faaliyetleri çerçevesinde 505 otobüs, fabrika çıkışı gibi sıfırlanarak yeniden hizmete sunuldu. ESHOT atölyelerinde aynı zamanda artan girdi maliyetlerini azaltmak için garanti çerçevesinde dışındaki otobüslerin ihtiyaç duyduğu yedek parçaların üretimi yapılarak bir yılda 5 milyon TL'nin üzerinde tasarruf sağlandığı açıklandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, “halkçı ulaşım prensibi” ışığında 2019'da hayata geçirdiği Halk Taşıt uygulaması ile İzmirlilere günün belli saatlerinde yüzde 50 indirimli ulaşım imkânı sağlandı. Halk Taşıt saatlerinde ESHOT araçlarına yapılan binişler sayesinde tam kart sahibi yolcular ayda yaklaşık 258 TL, öğrenciler ise 66 TL tasarruf etti.

Kadın şoför istihdamı

İzmir'de kent içi toplu ulaşımın kalbi niteliğindeki ESHOT Genel Müdürlüğü de, tarihi bir adım attı. En zorlu meslekler arasında kabul edilen otobüs şoförlüğü artık erkeklerin tekelinden çıktı. Kadın istihdamına yönelik kontenjan ayıran ESHOT bünyesinde 2019 yılında 29 kişiyle başlayan kadın şoför istihdamı, 2022 yılında 106'ya ulaştı.2023 yılı sonuna kadar 170 kadın şoför sayısına ulaşılması hedefleniyor.

İzmir'de engelli vatandaşların otobüsle ulaşım konusunda yaşadıkları sıkıntıları azaltmak amacıyla 292 otobüs tekerlekli sandalye kullanan 2 yolcunun aynı anda binebileceği şekilde düzendi.

Türkiye'nin ilk elektrikli yolcu gemisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in denizyolu ulaşımının payını kentte artırma hedefiyle yapmış olduğu yatırımlar doğrultusunda İZDENİZ Genel Müdürlüğünde de yatırımlar artırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımını 6 elektrikli yolcu gemisi ile güçlendirmek için süreci başlattı. 6 elektrikli yolcu gemisi için hazırlanan fizibilite etüdü, yatırım programına alınmak üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunuldu. Projenin yatırım programına alınması ile ihale çalışmalarına başlanacağı duyuruldu.

Mavi Körfez İZDENİZ filosuna katıldı

Yüzer köprünün 7'inci halkası Mavi Körfez Ocak 2022 tarihinde İZDENİZ Filosuna katıldı. Kiralama hizmeti yolu ile filoya katılan Mavi Ege ve Mavi Körfez'in aylık kirası toplam 655 bin 669 TL oldu. Mavi Ege ve Mavi Körfez arabalı vapurlarının filoya katılması ile birlikte Üçkuyular-Bostanlı hattında 15 dakika da 1 sefer düzenlenmeye başlandı. Yolcu araç yoğunluğunun az olduğu zaman diliminde kullanılan bu arabalı vapurlar sayesinde sadece 12 ayda yaklaşık 19 Milyon TL'lik yakıt tasarruf sağladı.

Havuzlamada 7,5 milyonluk tasarruf

Kent ulaşımında deniz yolu taşımacılığının payını artıran İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ A.Ş. Genel Müdürlüğü, ekonomik krizin gölgesinde geçen 2022 yılında 7,5 milyon TL'lik tasarruf sağlamayı başardı. İzmir Tersane Komutanlığı ile yapılan iş birliği sayesinde gemilerin İstanbul'daki tersaneler yerine İzmir'de havuzlanması ile İstanbul'a gidiş-geliş gün kayıpları, yol masrafları, personel giderleri, sefer iptallerinin önüne geçilmiş oldu.

Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz turizmine ivme kazandıracak İzmir-Midilli seferlerini 17 Haziran'da başlattı. Yaz dönemi süresince Plomari ve Midilli Limanlarına toplam 18 sefer düzenlendi. 2023 yılında da İzmir-Midilli seferlerinin devam edeceği belirtildi.