İzmir Büyükşehir Belediyesi avantajı yakaladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Kadın Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu Avrupa Kupası (EHF-European Cup) son 16 eleme turu ilk maçında İsrail ekibi Maccabi Arazim Ramat Gan'ı İzmir'de 27-20'lik skorla mağlup etti. Rövanş karşılaşması 14 Ocak'ta İsrail'de yapılacak ve turu geçen ekip belli olacak.

Celal Atik Spor Salonundaki çekişmeli geçen karşılaşmada İzmir ekibi ilk yarıyı 13-10'luk skorla önde kapattı. Maçtan 27-20'lik skorla galip ayrılan temsilcimiz, rövanş öncesinde avantaj yakaladı. Yeliz Özel 7, Ecem Birben 5, Yasemin Özgür 4, Büşra Işıkhan ve Sibel Kıcıroğlu 3'er, Ece Sözmen ile Burcu Dindar 2'şer, Anastasiia Savaş 1 golle oynadı.