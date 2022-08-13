İzmir Büyükşehir Belediyesi depremzedelere desteği sürdürüyor

Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı son birleşiminde onaylanan kararla buradaki vatandaşlara 2022 yılının sonuna kadar ek oturma hakkı tanındı.

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de meydana gelen depremin ardından barınma sorunu yaşayan ailelerin kışı sıcak bir yuvada geçirmeleri için Uzundere Toplu Konutları'nın kapılarını açan İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin buradaki barınma sürelerini bir kez daha uzattı. Deprem sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir yıllığına Karabağlar ilçesindeki Uzundere Toplu Konutlarına yerleştirilen ve bu tahsis süresi geçen yıl Kasım ayında dolan aileler, sürenin bir kez daha uzatılması sayesinde 2022 yılının sonuna kadar bu konutlarda oturmaya devam edecek. Depremzedelerin elektrik, su ve kira giderleri bu süre zarfında da yeniden İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Karar, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı son Meclis birleşiminde oy birliğiyle onaylandı.