İzmir Büyükşehir Belediyesi hentbolda tur kapısını araladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Hentbol Kadın takımı EHF Avrupa Kupası üçüncü tur ilk maçında Portekiz temsilcisi Ada De Sao Pedro Do Sul'u 30-25 yenmeyi başardı. Karşılaşmanın rövanşı 4 Aralık Pazar günü yine İzmir'de oynanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Kadın Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu Avrupa Kupası (EHF European Cup) 3. tur ilk maçında Portekiz ekibi Ada De Sao Pedro Do Sul'u 30-25 yendi. Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Portekizli rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Ege ekibi, soyunma odasına 16-13 önde gitti. İkinci devrede de üstünlüğünü sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Portekiz ekibi karşısında salondan 30-25'lik skorla galip ayrıldı.

4 Aralık Pazar günü yine İzmir'de Celal Atik Spor Salonu'nda oynanacak maç turu geçen tarafı belirleyecek.

Karşılaşmada İzmir Büyükşehir Belediyesi oyuncularından Sibel Kıcıroğlu 10, Ecem Birben 5, Yasemin Özgür 5, Ece Sözmen ile Yeliz Özel 3'er, Burcu Dindar ve Büşra Işıkhan 2'şer golle oynadı.