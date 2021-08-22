İzmir Büyükşehir Belediyesi iki yılda 120 ağacı kurtardı

Büyükşehir Belediyesi uyguladığı bilimsel müdahale yöntemleriyle iki sene içerisinde aralarında asırlık çınarların da bulunduğu 120 ağacı yok olma tehlikesinden kurtardı.

Anıt niteliğindeki ağaçları korumak ve bakımını yaparak gelecek nesillere aktarmak isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, restorasyon çalışmalarına önem veriyor. Ağaçları yıllar içinde uğradığı yoğun tahribat nedeniyle çürümekten kurtarıyor, düzenli bakım yapıyor. Büyükşehir Belediyesi iki senede Aliağa, Bayraklı, Bergama, Dikili, Foça, Kemalpaşa, Menemen, Bornova, Bayındır, Menderes, Ödemiş, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla ve Beydağ ilçelerinde asırlık çınar, meşe, menengiç, çitlenbik olmak üzere 120 ağacı yok olma tehlikesinden kurtardı.

Ağaçları yaşatacağız

Kuzey Alanları Bakım Şube Müdürlüğü Bitki Koruma Şefi Engin Düzgün, anıt niteliği taşıyan ağaçları eski sağlıklı görünümüne kavuşturduktan sonra onları kendi kaderlerine terk etmediklerini vurgulayarak, “Yıllık olarak bakım ve onarım faaliyetlerini yaparak yakından takip ediyoruz. Her yıl gübreleme ve ilaçlama yapıyoruz. Ağaçlar bu sayede eski hallerine göre iyileşme sağlıyor. Her sene organik ve kimyasal bitki besin elementi takviyesi yaparak kurtardığımız ağaçlar böylelikle bir yarım asır daha yaşama şansı buluyor. İzmir'de biyotik ve abiyotik faktörler dolayısıyla yıpranmış bir sürü anıt ağacımız var ve biz bu ağaçları yaşatabildiğimiz kadar yaşatacağız” dedi.

Asırlık ağaçlar nasıl korunuyor?

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kovuk ve yara ağızlarında bulunan böcekler tarafından defalarca saldırıya uğrayan ve bakıma muhtaç asırlık anıt ağaçlara müdahalede, önce böceklerin meydana getirdiği tahribatı temizliyor. Gövdelerdeki ölmüş dokular ortadan kaldırılıp canlı dokuya ulaşmak için kazıma işlemi yapılıyor. Diş çürüklerinin tedavisinde olduğu gibi çürük ve ölü dokular temizleniyor ve bitkinin uzun yaşamasını sağlayan, çürüklere karşı önlem içeren özel dolgular uygulanıyor. Ağaç yüzeyindeki açık kovuklar da hava alacak şekilde paslanmaz çivi, tel ve su bazlı özel alaşımla kaplanarak gövde dokusu koruma altına alınıyor.

Fungusit ve insektisitlerle ağaç sterilize edildikten sonra kuruyan dallar budanarak bakım yapılıyor ve gübreleniyor. Zedelenme işlemlerinin tekrar yenilenmemesi için, her yıl kışlık ve yazlık olarak ağaçların bakım ve ilaçlamaları tekrarlanıyor. Statik olarak dengesizlik yaşayacak çürümüş ana dallarda temel budama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, rüzgarda kopabilecek dallar için de çelik tellerle gergi şeklinde statik koruma hazırlıyor.