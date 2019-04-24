İzmir Büyükşehir Belediyesi, İspanya'da Avrupa Ligi-3 Finalleri'ne katılıyor

Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İspanya'da şampiyonluk hedefiyle parkeye çıkıyor.

Avrupa Ligi-3 finallerine katılacak Büyükşehir Belediyespor, 25-28 Nisan tarihlerinde İspanya'nın Vigo kentinde düzenlenecek şampiyonada derece almayı hedefliyor. Büyükşehir Belediyespor, geçen yıl Avrupa Ligi-3'te yarı finale kadar yükseldiği turnuvayı üçüncü sırada tamamlamıştı.

Güçlü rakipler bekliyor

İspanyol ekibi Iberconsa Amfiv takımının ev sahipliğindeki şampiyonada İngiltere'den London Titans ve Türkiye'den 1907 Fenerbahçe de yer alacak. A grubunu ilk iki sırada bitiren ekipler pazar günü final karşılaşmalarına çıkacak. Avrupa'da iyi bir derece yapmak istediklerini dile getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Erdinç Kılıç, “Şu anda ligin normal sezonunu averaj ile üçüncü sırada tamamladık. İtalya'daki maçlarda başarılı olarak İspanya'daki final serisine kaldık. Tüm konsantrasyonumuz kupa kazanmak için. Takımımız, bunu başaracak güce sahip” dedi.

Maç programı:

26 Nisan Cuma

13:00 1907 Fenerbahçe - İzmir BBSK

19:15 Iberconsa Amfiv - İzmir BBSK

27 Nisan Cumartesi

11:00 London Titans - İzmir BBSK