İzmir Büyükşehir Belediyesi kooperatiflerden bir yılda 130 milyon liralık alım yaptı

İzmir mozerellasını dünya markası yapmak üzere manda yetiştiriciliğini yaygınlaştırma çalışmalarına da hız kazandıran büyükşehir, bu yıl üretici kooperatiflerinden de 130 milyon lirayı aşan alım yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında kent ekonomisine güç kazandırmak ve tarımsal üretimi arttırmak için önemli projelere imza attı. "Yerli tohuma ve yerli hayvan ırklarına sahip çıkmak, ürünleri işleyerek katma değerini yükseltmek, üreticiyi kooperatifleştirmeye teşvik etmek ve ürünü ulusal ve uluslararası piyasada pazarlamak" şeklinde tarımda dört hedef belirleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda, çiftçi ve üreticiye tohumdan fidana, makinadan kaliteli yeme kadar destekler yapıldı.

Manda yetiştiriciliği canlandırılıyor

Kaybolmaya yüz tutmuş yerli tohum karakılçık buğdayını İzmir'in bereketli topraklarıyla yeniden buluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında 13 ilçede bin dekara yakın karakılçık buğdayının ekimini yaptı. Büyükşehir, sadece İzmir'de değil Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinde, ayrıca Kıbrıs'ta yerel tohum çalışmalarına destek vermeye de devam ettiğini vurguladı.

Selçuk, Bergama, Kınık ve Tire'de 134 yerli ırk Anadolu mandası dağıtan büyükşehir, yok olmaya yüz tutan manda yetiştiriciliğini canlandırıp, İzmir mozerellası yapmak ve bu peyniri dünya markası haline getirmek için çalışmalarını hızlandırdı. 2020 yılında Torbalı ve Kiraz'da ise 419'u yerli sakız ırkı olmak üzere 509 küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Yem desteği projesi başlatıldı

Büyükşehir, 2020 yılında üreticinin girdi maliyetlerini azaltmak için yem desteği projesini de devreye aldı. Aliağa, Buca, Bornova, Kınık ve Kiraz'da yaklaşık 250 bin kilo kuzu büyütme ve süt yemi dağıtıldı. İklim dostu yem bitkisi ekiminin teşvik edilmesi için Beydağ ve Bergama ilçelerinde 118 köylü ve çiftçiye macar fiğ, yem bezelyesi ve süt otu tohumu desteği sağlandı, yaklaşık bin dekarlık alanda iklim dostu yem bitkisi üretimi başladı.

Üretici kooperatiflerinden yapılan alım 130 milyon lirayı aştı

Süt işleme tesisi, mandıra ve kavurma tesisi yatırım çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında; bal, zeytin, süt ürünleri, fidan, çiçek, bezelye, bakla, enginar gibi kent ihtiyaçlarını üretici kooperatiflerinden tedarik etmeyi sürdürdü. Ürün alım sözleşmesi imzalanan kooperatif sayısı arttı, ürün yelpazesi genişledi. Üretici kooperatiflerinden bu yıl yapılan alımların bedeli 130 milyon lirayı aştı.

160 bin çocuğa süt

“Süt Kuzusu” projesi ile kentte süt ve hayvancılık faaliyetlerine destekler sağlayan büyükşehir, 2020 yılında projeyi kentin 30 ilçesinde yaygınlaştırdı. Böylece yıl içerisinde 160 bin çocuğa 13 milyon litreye yakın süt dağıtımı yapıldı. Süt üreticilerine ise 65 milyonluk destek sağlandı.

2020 yılında üretici kooperatiflerinin üretim altyapısı da güçlendirildi. Üretici kooperatiflerine süt soğutma tankları ve modern tarım makineleri hibe edildi. 16 ilçede kurulu ortak makine parkları bünyesinde yer alan araç, gereç ve tarım makinaları ile köylü ve çiftçinin mekanizasyon ihtiyaçları giderildi.

İki Halkın Bakkalı daha geliyor

Başkan Soyer'in üretici ve tüketiciyi aracısız buluşturma hedefiyle Kadifekale ve Kültürpark'ta açtığı yerel üretici pazarlarının üçüncüsü eylül ayında Buca'da kuruldu. Kooperatifler aracılığıyla üretilen ürünleri vatandaşlarla buluşturma hedefiyle başlatılan Halkın Bakkalı projesi ise 2020 yılında altı şubeye ulaştı. İlki Kemeraltı'nda açılan, ardından; Gültepe, Bayraklı, Karşıyaka, Menemen ve Buca'ya ulaşan Halkın Bakkalı, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden 26 kooperatifin ürettiği yaklaşık 300 çeşit ürünü İzmirlilerle buluşturdu. Büyükşehirin, 2020 yılında Bornova Erzene ve Doğanlar'da iki Halkın Bakkalı şubesini daha açmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Büyükşehirin ayrıca, üretici kooperatiflerinden temin ettiği ürünleri daha hızlı şekilde Halkın Bakkalı şubelerine ulaştırmak içinse, kentin kırsalla buluştuğu belirli noktalara ürün alım merkezleri kurma projesini de başlattığı öğrenildi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi; salep, nergis ve lavanta yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticilere fide, çiçek soğanı ve zirai danışmanlık hizmeti de sağladı. Karaburun ve Mordoğan'da 120 bin nergis çiçeği soğanı, Tire ve Urla'da 100 bin salep yumrusu, Kemalpaşa'da 5 bin adet lavanta fidesi dağıtıldı. Yine 2020 yılı içerisinde 17 bin köylü ve çiftçiye kooperatiflerden temin edilen 17 farklı çeşitten 363 bin zeytin ve meyve fidanı desteği sağlayan büyükşehir, 595 köylü ve çiftçiye 3 bin 570 arı kovanı ile arıcılık malzemesi de dağıttı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, her geçen gün daha da azalan su kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla tarımsal sulama yatırımlarına hız verdiği, bu alanda yatırımlarında devam ettiği belirtildi.

Büyükşehir ayrıca; üreticiye hasat desteği de verdi. Gönüllü meyve ve enginar hasadı programı sayesinde Kemalpaşa ve Urla'da 459 tarım gönüllüsü, 95 üreticinin bahçesinde kiraz ve enginar hasadına katılarak çiftçiye destek oldu.