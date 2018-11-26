İzmir Büyükşehir Belediyesi koridorlarında dostluk rüzgarı

İzmir'i ziyaret eden Hong Kong ve Avrupa Hakları Federal Birliği heyetleri ile Belçika Büyükelçisi Halherbe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan tarafından ağırlandı.

Belçika Krallığı Ankara Büyükelçisi Michel Halherbe, Avrupa Hakları Federal Birliği Başkanı Lorant Vinsce ve Hong Kong Avrupa Birliği Ekonomik ve Ticaret İlişkileri yetkilisi Sam Hui İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan tarafından karşılanan konuklar, kentte olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

“Türk siyasetini yakından izliyoruz”

İzmir ve Muğla'da yaşayan Belçikalı vatandaşlarla, Belçika hanedanlığının kutlandığı tarih olarak kabul edilen “Kral Günü”nü kutlamak için İzmir'e geldiklerini belirten Belçika Krallığı Ankara Büyükelçisi Michel Halherbe, Türkiye'de özellikle sahil bölgelerinde yaşayan 3 bin Belçikalı'nın bulunduğunu söyledi. Belçika'da da 220 bin Türk'ün yaşadığını dile getiren Büyükelçi Halherbe, bu yüzden Türk siyasetini ve Türkiye'yi çok önemsediklerini ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, büyükelçiyi kentlerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin Osmanlı döneminden bu yana hep sıcak olduğunu söyledi. Konu k Büyükelçi'ye, Belçika Fahri Konsolosu Nezih Öztüre de eşlik etti.

FUEN Başkanı İzmir'de

Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fuar Gençlik Tiyatrosu'nda düzenlenen “Uluslararası Rodos ve İstanköy Türklüğü Sempozyumu” için kentte bulunan İstanköy ve Oniki Ada Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Kaymakçı ve Avrupa Hakları Federal Birliği (FUEN) Başkanı Lorant Vinsce'yi de konuk etti. Dernek Başkanı Mustafa Kaymakçı, sempozyuma katkılarından ötürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na ve belediye yetkililerine teşekkür ederek, İzmir'de bastıkları “Rodos ve İslamköy Türklüğü Ansiklopedisi”ni armağan etti.

Türk kahvesine bayıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, daha sonra Hong Kong Avrupa Birliği Ekonomik ve Ticaret İlişkileri Temsilci Yardımcısı Sam Hui ile Türkiye Temsilcisi Perran Ersu'yu ağırladı. Çin Halk Cumhuriyeti ile İzmir'in hem ticari hem de kültürel ilişkilerinin çok güçlü olduğunu söyleyen Aydoğan, Çin Devlet Başkanı'nın uyguladığı “Bir Kuşak, Bir Yol Projesi”nin modern ipek yolu konseptini canlandırması açısından önemli olduğunu söyledi. Sam Hui ise Çin'in dış ticaretinin Hong Kong üzerinden gerçekleştirildiğini belirterek hedeflerinin İzmir ile Hong Kong arasındaki ilişkileri artırmak olduğunu, bu yüzden İzmir'deki yatırım olanaklarını araştırmak için meslek odaları ile görüşmeler yaptıklarını belirtti. Hui, Başkan Vekili Aydoğan'ın ikram ettiği Türk kahvesine de bayıldığını söyledi.