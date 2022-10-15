İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde gündem cezaevi arazisi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ekim ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturumu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer idaresinde yapıldı.

Buca Cezaevinin yıkılmasının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesince hazırlanan, arazinin yeşil alan ve otopark alanı olarak düzenlenmesini içeren nazım imar planları mecliste kabul edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının Buca'nın kamusal açık alanlara olan ihtiyacının karşılanmasına yönelik talebi doğrultusunda hazırlanan planlar, AK Parti ve MHP Grubu'nun ret oylarına karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Partili üyelerin kabul oylarıyla meclisten geçti.

“Korumak boynumuzun borcudur”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konuyla ilgili, “Bu cezaevinin oradan kaldırılmasıyla ilgili irade koyan herkese İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ve tüm meclisimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Bu İzmir için çok kıymetli bir adım olmuştur. Büyük bir takdir ve saygıyla bu kararı verenleri selamlamak istiyoruz; ama ondan daha beter bir kentsel tasarım ortaya konulmasına da asla izin vermeyiz. Burası Buca'nın, Buca halkının, İzmirlinin malıdır, hepimizin hakkı vardır. Dolayısıyla da orayı gözümüz gibi korumak hepimizin boynunun borcudur. Hepimiz İzmirliyiz ve İzmir'e sahip çıkmaya çalışıyoruz. Biz büyükşehir meclisi olarak hukuktan önce hukukun da temeli olan kamu vicdanıyla hareket ediyoruz. Ve kamu vicdanı bize burayı bu şehre bir yeşil alan olarak kazandırmayı öngörüyor. Kamu vicdanı bunu söylüyor. Kamu vicdanı sahibi hiçbir kimse burada yeşil olmasın diyemez” dedi.

“Yeşil alan olarak hediye etsinler”

Sözlerini sürdüren Başkan Soyer, “Fotoğraflarını gördük. Orası sıkışmış. Beton, bina, bir tek ortada boş bir alan var şuan. Gelecek nesiller için orayı park yapmak boynumuzun borcudur. Bu kadar basit. Bakanlığımıza naçizane tavsiyem; yetkili arkadaşlarımız buradan iletirlerse vazgeçsinler. Bu plandan derhal vazgeçsinler. Burayı, Buca'ya yeşil alan olarak hediye etsinler; çünkü eminim ki muhtarlarımız, vatandaşlarımız, derneklerimiz herkes yarından itibaren itiraz sesini yükseltecek. Eminim. Bunu yaşayacağız ve göreceğiz” şeklinde konuştu.