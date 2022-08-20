İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehit ve gazi çocuklarını sinemayla buluşturdu

Çocuklara eşlik eden Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Güneri Onur Çeliker, “Müdürlük olarak en büyük amaçlarımızdan biri şehit yakınları ve gazilerimizin yüzlerinde tebessüm oluşturmak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının yanında olmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü, şehit ve gazi yakını 20 çocuk ile 12 ebeveynini sinema ile buluşturdu. “Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi” isimli sinema filmini izleyen misafirler İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

“Bize güç kattı”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Güneri Onur Çeliker, “Müdürlük olarak en büyük amaçlarımızdan biri şehit yakınları ve gazilerimizin yüzlerinde tebessüm oluşturmak. Bu etkinliğimizin sonunda da bu gülümsemeleri görmek bizleri gururlandırmış ve yürüdüğümüz yolda bizlere güç kattı” dedi.