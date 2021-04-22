İzmir Büyükşehir Belediyesi Süper Lig için son iki maça çıkacak

İzmir Büyükşehir Belediyespor Buz Hokeyi Takımı, İzmir'de bu hafta sonu oynanacak play-off serisindeki maçlarını kazanması halinde Süper Lig'e yükselecek.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Buz Hokeyi Takımı, hafta sonu ev sahipliği yapacağı play-off serisinde bir sezon aradan sonra Süper Lig'e dönüş bileti almak için mücadele edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova'daki Buz Sporları Salonu'nda 24 Nisan Cumartesi günü saat 14.30'da Genç Ankaralılar Spor Kulübü'nü (GASK) konuk edecek. Diğer yarı final maçı ise Çay Yolu Gordion ile Buz Korsanları arasında oynanacak. Kazananlar, 25 Nisan Pazar günü saat 18.00'de Süper Lig'e yükselmek için buza çıkacak.

Hiç yenilgi almadılar

İzmir Büyükşehir Belediyespor, son olarak 2019'da mücadele ettiği Süper Lig'e geçen sezon katılmama kararı almıştı. Sezona Erdoğan Coşkun ve Mehmet Balkaya'nın antrenörlüğünde 1. Lig'den başlayan İzmir ekibi, play-off serisine namağlup unvanıyla gelirken rakip fileleri ise 40 kez sarstı. Kendi ağlarında sadece üç gol gören İzmir Büyükşehir Belediyespor, bu seri sayesinde son dört takım arasına kaldı. Hafta sonundaki maçlar pandemi kısıtlamaları nedeniyle seyircisiz oynanacak. Karşılaşmalar Buz Hokeyi Federasyonu'nun resmi Youtube kanalından naklen yayınlanacak.

“İki maçı da kazanıp kupayı almak istiyoruz”

Aşık Veysel Buz Sporları Salonu'ndaki önemli organizasyonda şampiyona kupasını Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak verecek. İzmir Büyükşehir Belediyespor'un 22 yaş ortalaması ile 1. Lig'deki en genç takım olduğunu belirten Antrenör Mehmet Balkaya, “U9, U12, U14, U16, U20 ve büyük kadınlar kategorilerinde pandemi nedeniyle lig oynanmadı. Sadece büyük erkeklerde 1. Lig oynandı ve Süper Lig için fırsat yakaladık. İki maçı da kazanıp kupayı almak istiyoruz” dedi.