İzmir Büyükşehir Belediyesi yeniden Süper Lig'de

İzmir Büyükşehir Belediyespor, bir sezon sonra yeniden Buz Hokeyi Süper Ligi'ne döndü. İzmir temsilcisi Buz Hokeyi 1. Ligi Play-Off finalinde Çayyolu Gordion'u 13-0 yenerek mutlu sona ulaştı.

2019'da Süper Lig'de oynayan, 2020'de ise Süper Lig'e katılmama kararı aldıktan sonra bu yıl 1. Lig'de devam eden İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Çayyolu Gordion arasındaki maç, Bornova'daki Buz Sporları Salonu'nda oynandı. İlk maçta Genç Ankaralılar Spor Kulübü'nü 11-2 yenerek finale adını yazdıran İzmir ekibi, son maçtan da 13-0'lık galibiyetle ayrılıp Süper Lig'e yükseldi. Finalde ilk 20 dakikayı 5-0 önde geçen İzmir Büyükşehir Belediyespor, ikinci periyotta skoru 7-0 yaptı. Son 20 dakikada da sahadaki üstünlüğünü sürdüren mavi-beyazlılar, Çayyolu Gordion'u 13-0 yenerek mutlu sona ulaştı.

Şampiyon olan İzmir Büyükşehir Belediyespor'a kupasını Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak verirken, ligi ikinci tamamlayan Çayyolu Gordion'a kupayı İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge takdim etti.

Başkan Soyer'den kutlama

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, zaferin ardından sosyal medya hesaplarından bir kutlama mesajı yayınlayarak, “Bir sezon aradan sonra yeni sezona bomba gibi dönen İzmir Büyükşehir Belediyespor Buz Hokeyi takımı bugün aldığı galibiyetle yeniden Süper Lig'e yükseldi. Başarınızdan dolayı hepinizi tebrik ederim çocuklar” dedi.

Aykut Koç'a en değerli sporcu ödülü

Şampiyonada en değerli sporcular ödülünü İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan Aykut Koç'a Buz Sporları Şube Müdürü Hüseyin Özgül, Çayyolu Gordion'dan Emre Aydın'a İzmir Büyükşehir Belediyespor Takım Sporları Direktörü Saffet Türksoyuer verdi. Play-off serisinin en değerli sporcusu İsmet Eren Gökçen'e ödülünü İzmir Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri Barış Şeref verdi. En iyi kaleci Çayyolu Gordion'dan Barış Uçele seçilirken, ödülünü İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman takdim etti. En iyi defans İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan Erkan Kahraman ve en iyi forvet ise Mehmet Ali Turan ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman'ın elinden aldı.