İzmir Büyükşehir Belediyesi yılbaşı gecesine hazır

Yeni yıla Gündoğdu Meydanı'nda Gülşen ile girmeye hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem bu coşkuya ortak olacak hem de yılbaşı gecesini dışarıda geçirecek İzmirliler için ulaşım seferlerini sıklaştırdı.

İzmir'de yeni yıla geri sayım Gündoğdu Meydanı'nda Gülşen konseriyle yapılacak. Uzun bir sürenin ardından Gülşen ilk halk konserini İzmir'de verecek. 2023'e coşkulu bir “merhaba” için hazırlıklarını tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet birimleri, yılbaşında da 24 saat görev yapacak. Kentlilerin her türlü su ve kanal arızası, ulaşım, zabıta, itfaiye ve benzeri belediye hizmetleriyle ilgili konularda şikayet ve taleplerini alarak, anında cevap verebilmek amacıyla tüm ekipler hizmetlerini aksatmadan sürdürecek. Yılbaşı gecesi her türlü şikayet ve talepler için Hemşehri İletişim Merkezi'nin (HİM) 185 numaralı çağrı merkezi 7/24 hizmet verecek.

Metro ve tramvayda tüm gece kesintisiz sefer

İzmir Metrosu ile Konak ve Karşıyaka tramvayları, yılbaşı gecesi sabaha kadar sefer yapacak. 31 Aralık 2022 Cumartesi sabahı 06.00'da başlayan seferler 1 Ocak 2023 Pazar gece yarısına kadar normal programında devam edecek. Metroda ve Konak Tramvayı'nda 01.00-05.00 arasında; Karşıyaka Tramvayı'nda ise 00.20-05.20 arasında saat başı sefer yapılacak.

Vapurlar aralıksız çalışıyor

İZDENİZ'e bağlı vapurlar 31 Aralık tarihinde her zaman uyguladığı haftasonu tarifesine göre hareket edecek. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece ise ihtiyaç halinde ek seferler uygulanacak. Alsancak -Karşıyaka arasında yapılan Baykuş seferleri saat 05.00'a kadar devam edecek. 01 Ocak 2021 Pazar günü ise yolcu gemileri ve arabalı vapurlar yine haftasonu tarifesine göre çalışacak. Bostanlı - Üçkuyular - Bostanlı hattında arabalı vapur seferleri 11.00'de başlayacak.

ESHOT ve İZULAŞ gece seferlerini uzatacak

Gülşen konseri nedeniyle 19.00-03.00 saatleri arası kent merkezindeki ana hatlarda servis yapmak üzere toplam 35 otobüs ilave edildi. Otobüslerde gece 24.00 ile 02.05 arasında 65 hatta gece seferleri uzayacak. Baykuş seferleri ise sabaha kadar yarım saatte bir düzenlenecek. 1 Ocak günü ise sabah 06.00-12.00 arası düzenlenmiş pazar sefer tarifesi uygulanacak. Yılbaşı gecesi sefer saatleri uzatılan hatlar ve son sefer saatleri ise şöyle:

Alsancak Garı kalkışlı 912 ve 963 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.20, Konak kalkışlı 18, 19, 20, 23, 27, 30, 33, 35, 42,45, 53, 72, 77, 78, 105, 171, 193, 224, 233, 253, 285, 302, 304, 374, 465,550, 587 ve 588 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.45, Lozan kalkışlı 470, 680,681 ve 691 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.20, Gümrük kalkışlı 42, 45 ve 838 numaralı otobüsün son sefer saati 01.45, Halkapınar Metro Aktarma Merkezi kalkışlı 53, 168, 502, 555, 560 ve 599 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.45, Halkapınar Metro 2 Aktarma Merkezi kalkışlı 77, 78, 125, 148, 240 ve 253 numaralı otobüslerin son kalkış saati 01.45, Bornova Metro Aktarma Merkezi kalkışlı 268 ve 565 numaralı otobüslerin son sefer saati 02.00, Evka 3 Metro Aktarma Merkezi kalkışlı 114 numaralı otobüsün son sefer saati 02.05, Üçkuyular İskele Aktarma Merkezi kalkışlı 5 ve 7 numaralı otobüslerin son sefer saati 02.05, Fahrettin Altay Aktarma Merkezi kalkışlı 8,17, 311, 969 ve 971 numaralı otobüslerin son sefer saati 02.05, Gaziemir Semt Garajı Aktarma Merkezi kalkışlı 891'in son sefer saati 01.00, Egekent Aktarma Merkezi kalkışlı 128, 295 ve 346 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.55, Çiğli Aktarma Merkezi kalkışlı 342, 344 ve 529 numaralıotobüslerin son sefer saati 01.50, EVKA 5 kalkışlı 346 otobüsün son sefer saati 01.55 olacak.

Baykuş seferleri

Konak Bahribaba kalkışlı 910, 920, 930, 940 ve 950 numaralı hatlarda sabaha kadar yarım saatte bir baykuş seferleri olacak.

Birinci Kordon trafiğe kapatılacak

Büyükşehir Belediyesi'nin kutlama programı, 21.00'de DJ Özgür Güler'in performansıyla başlayacak. 22.30'da ise Gülşen sahneye çıkacak. Birinci Kordon araç trafiğine kapatılacak Ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için 31 Aralık gecesi Birinci Kordon trafiğe kapatılacak. 4 noktadan giriş çıkış sağlanacak. Yaya trafiğine açık olacak noktalar ise şöyle; Ali Çetinkaya Bulvarı, Doktor Mustafa Enver Caddesi, Vasıf Çınar Bulvarı ve Gündoğdu Meydanı.