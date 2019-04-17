İzmir Büyükşehir Belediyesinde AK Partili üyeye özel alan

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda AK Partililerin talebi üzerine engelli meclis üyesi Ahmet Uğur Baran'ın tekerlekli sandalyesini koyabileceği alan yapılırken, Baran, Soyer'e hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısının ikinci oturumu gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilk oturumda AK Partililerin engelli meclis üyesi Ahmet Uğur Baran için salonda alan yapılması talebi Büyükşehir'i harekete geçirdi. Büyükşehir yetkilileri meclis salonunda yaptığı çalışma ile Baran'ın tekerlekli sandalye ile durabileceği yer açtı.

Yapılan değişiklik için teşekkür eden Baran, “Oturma düzeniyle alakalı değişiklikten dolayı ve bu kadar hızlı hareket edip çalışma alanı oluşturduğunuzda dolayı hem AK Partili hem de İzmir'de yaşayan 280 bin engelli vatandaş tarafından teşekkür ediyorum” derken, Soyer “Estağfurullah, ne yapsak azdır” diye konuştu.

Kuş Cenneti Koruma Komisyonu

Meclisin ilk toplantısında İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği Üyeliği Komisyonu'nda sadece CHP'li üyeler yer aldığı için AK Partiler itiraz etti ve oylamanın ikinci oturuma bırakılması talep etti. İkinci oturumda bu komisyondan CHP'li dört üye istifa etti ve yerine AK Partili üyeler gizli oylamayla seçildi. Oylama sonucu Ali Gönen, Aydın Pehlivan, Erol Çomak ve Hüsnü Boztepe komisyonda yer aldı.