İzmir Büyükşehir Belediyesinde Çiğli zirvesi

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yaptığı ziyarette Çiğli'nin önemli konuları masaya yatırıldı. Zirvede gündemi, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi ile kısa süre sonra ilçede faaliyete geçecek Çiğli Tramvayı oluşturdu.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile makamında bir araya geldi. Çiğli'nin temel konularının ele alındığı zirvede gündemi, Çiğli Tramvayı ve Harmandalı Düzenli Atık Depolama alanı oluşturdu. Ziyarette Başkan Tunç Soyer'in Harmandalı bölgesinde detaylı incelemelerde bulunacağı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Çiğli'nin önemli sorunlarının ele alınıp kısa sürede çözüleceğini belirten Başkan Utku Gümrükçü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile Çiğli'de yapılan yatırımlar, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi, Çiğli Tramvayı ve birçok sosyal proje ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Kendisine Çiğlimize tramvayın gelmesi için gösterdiği çabalardan dolayı Çiğli halkı adına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Önümüzdeki günlerde Tunç Soyer başkanımız özellikle Harmandalı'da yerinde incelemeler yapacak. Bizler de ilçemizin sorunlarıyla ilgili kendisine bilgileri aktaracağız ve yerinde incelemelerde bulunacağız. Sorunların çözümü ve Çiğli için yapacağımız hizmetlerle ilgili eylül ayı sonunda ilçemizde çalışmalarımız hız kazanacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte Çiğli'ye hizmet etmeye devam edeceğiz."