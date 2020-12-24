İzmir Büyükşehir Belediyesinden 100. Yıl Marşı için yarışma

Cumhuriyet'in 100. yılını adına yaraşır etkinliklerle kutlamak üzere hazırlıklara başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim 2023'te seslendirilecek 100. Yıl Marşı için yarışma düzenliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı 2023 yılı için özel bir etkinliğe imza atma kararı aldı. Cumhuriyet'in bir asrı geride bırakacağı bu önemli tarihi unutulmaz kılmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in talebi üzerine 100. yıla özel bir marş besteletmek için harekete geçti. Ulusal çapta düzenlenecek 100 bin lira ödüllü “100. Yıl Marşı Söz ve Beste Yarışması”nın katılım şartları ve jüri üyeleri önümüzdeki günlerde ilan edilecek.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları için şimdiden büyük bir heyecan içinde olduklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘ilelebet payidar kalacak' dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci asrını dolduracağımız 2023 yılını ölümsüz bir eserle taçlandırmak istiyoruz. İnanıyorum ki yarışmayla belirleyeceğimiz 100. Yıl Marşı'nı tüm Türkiye gururla ve coşkuyla söyleyecek. Atamızın yaktığı bağımsızlık ateşini, Kurtuluş Savaşı'ndaki ulusal dayanışma ruhunu, Cumhuriyet'in kazanımlarını, devrimleri ve aydınlanmayı en coşkulu ve yalın şekliyle genç kuşaklara anlatacak, hep birlikte gururla söyleyeceğimiz bir marşın yazılıp bestelenmesini arzu ediyoruz. Bu zor günleri aşıp, hep birlikte yeniden meydanlarda buluşarak ulusal bayramlarımızı omuz omuza kutlayacağımız günler yakındır” dedi.

Başkan Soyer, Cumhuriyet'in sadece kuruluş yıl dönümleri kutlanan sembolik bir olgu olmanın ötesinde anlamlar taşıdığını belirterek, “Cumhuriyet sadece bir rejimin adı değil, bir ulusun var oluş mücadelesi, Anadolu halkının yeniden ayağa kalkışıdır. Kendi kendine yetebilen, onurlu bir devleti inşa etme çabasıdır. Sınıfları kaldıran, yurttaşlık kavramını yeşerten, memleketin her bireyine fırsat eşitliği sunan bir devrimin adıdır. Bizler bu şerefli mirası ikinci yüzyıla taşırken gelecek nesillere de değerini iyi anlatmak zorundayız. Kültür ve sanat alanındaki üretimler bu anlamda büyük önem taşıyor. 100. yılda bestelenecek marşımızın en az yüz yıl dillerden düşmemesini diliyorum” diye konuştu.