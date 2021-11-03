İzmir Büyükşehir Belediyesinden 125 milyon liralık kara kış desteği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda sosyal yardımlar sürüyor. 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan kış ayları boyunca nakit desteği, gıda kolisi, sıcak yemek, giysi, çocuk bezi, mama, ev eşyası, soba, battaniye, yakacak, eğitim ve kırtasiye malzemesi başta olmak üzere 125 milyon lira tutarında sosyal yardım yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Salgınla derinleşen ekonomik krize, işsizlik ve yoksulluğa karşı ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Öte yandan İzmir'in refahını artırıp tüm şehre adil bölüştürmek için canla başla çalışıyoruz. İzmir'de her vatandaşımızın ekmeğini büyütmek ve bu sıkıntılı zamanlardan hep birlikte çıkmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Mamadan ev eşyasına

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 25 milyon lira nakit desteği, 30 milyon lira tutarında gıda, öğrencilere 20 milyon liralık eğitim ve kırtasiye malzemesi, 20 milyon liralık bez, mama, bot, mont, giysi ve ev eşyası desteği sağlanacak. Ayrılan 30 milyon liralık kaynakla en az 1 milyon 350 bin kişilik sıcak yemek üretilip yurttaşlara ulaştırılacak. Kış boyunca yakacak, soba ve battaniye desteğini sürdürecek büyükşehir, ilk etapta bin hanenin soba, beş bin hanenin ise yakacak ihtiyacını karşılayacak.