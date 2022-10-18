İzmir Büyükşehir Belediyesinden 34 üreticiye daha hayvan desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesinin üreticiye desteği devam ederken, Beydağ'da yetiştiricilik eğitimlerini tamamlayan 34 üreticiye 132 küçükbaş hayvan hibe edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonuyla oluşturulan İzmir Tarımı stratejisi doğrultusunda, çiftçi ve köylüye tarımsal destek sürüyor. Bu çerçevede, Beydağ'da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yetiştiricilik eğitimini tamamlayan 34 üreticiye toplam 132 küçükbaş hayvan kura çekimiyle teslim edildi. Beydağ'daki törene; İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç, Beydağ Ziraat Odası Başkanı Ünal İçmesu, Çömlekçi Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Soner Kılıçarslan, büyükşehir bürokratları ve bölge halkı katıldı.

“Hayvan varlığı iki katına çıktı”

Törende konuşan Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Beydağ'da üreticinin hayvanlarına sahip çıktığını ve ilçedeki hayvan varlığının bu sayede ikiye katlandığını belirtti.

Üretici Nazlı Aktepe ise Büyükşehir Belediyesinin destekleri sayesinde üretmeye devam ettiklerini belirterek, Başkan Tunç Soyer'e teşekkür etti.

Yemden tekneye kadar her türlü destek sağlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimde hayvancılığı desteklemek için bugüne kadar; Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Dikili, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla ve Foça ilçelerinde, 462'si kadın 3 bin 305 üreticiye toplam 12 bin 898 hayvan dağıttı.

Beydağ'da ayrıca 99 üreticiye 2 bin 892 çuval kuzu büyütme yemi, Beydağ Su Ürünleri Kooperatifine iki tekne, Beydağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 6 tonluk süt soğutma tankı desteği sağlandı. Ayrıca 41 bin 735 meyve fidanı, 2022'de ağaçlandırma projesi çerçevesinde 10 bin 800 fidan dağıtıldı.