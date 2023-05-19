İzmir Büyükşehir Belediyesinden depremzedelere "konutları boşaltın" tebligatı

Çankırı, "14 Mayıs seçimi sonrası boşaltılma talimatına bir yenisi daha eklendi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin milletimize reva gördüğü bu konutların boşaltması kararına üzülerek şahit oluyoruz ve tasvip etmiyoruz" diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, depremzedeler üzerinden yapılan nefret söylemi paylaşımlarına tepki göstererek, bugün aynı tablonun, İzmir depremini yaşayan depremzedelere de yaşatılmak istendiğini ileri sürdü. 117 kişinin hayatını kaybettiği 30 Ekim 2020'deki İzmir depreminden sonra, evleri yıkılan vatandaşların İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yerleştirildiği Uzundere'deki toplu konutlardan çıkarılmak istemelerine sert çıkan Çankırı, "Seçim sonrası CHP'li bazı belediyeler, yöneticiler tarafından depremzedelere dönük gönderilen geçici konutların boşaltılması tebligatı olayının bugün de İzmir'de yaşanması bizi son derece üzdü" dedi.

"Konutların boşaltması kararına üzülerek şahit oluyoruz ve tasvip etmiyoruz"

Çankırı, "Büyük İzmir depreminde ailesini, canını kaybetmiş milletimizin acısı henüz dinmemişken, CHP'li belediyeler tarafından tahsis edilen konutların, 14 Mayıs seçimi sonrası boşaltılma talimatına bir yenisi daha eklendi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin milletimize reva gördüğü bu konutların boşaltması kararına üzülerek şahit oluyoruz ve tasvip etmiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün hala bu ülkenin başındadır, milletimizin yanındadır ve milletimizi kimsenin minnetle tahsis edeceği konuta da yardıma da muhtaç etmedi, etmez. Bugün iktidar koltuğuna çıkar meselesiyle yaklaşan bir partinin, yarın iktidarı kazanma ihtimali söz konusu olduğunda milletimizi mağdur bırakacağını üzülerek izliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi, daha düne kadar depremzedelerimize ücretsiz ev vaat ediyorlardı. Bugün seçim sonrası yaşanan mağlubiyette depremzedelerimizi kapı dışarı ediyorlar. Seçimi alsalar kim bilir ne yapacaklar. Milletimiz bunlara gereken cevabı 28 Mayıs günü sandıkta verecek" diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tebligatla geçici konutlarından ayrılmak zorunda bırakılan depremzede ailelere yeni konut tahsis edeceklerini duyurdu.