İzmir Büyükşehir Belediyesinden engelleri kaldıran uygulama

Engelli bireyler BİSİM noktalarından temin edebilecekleri bağlantı aparatıyla bisiklet keyfine ortak olacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görme engelli bireylerin, bisiklet keyfini özgürce yaşamaları için Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen iki sürücülü (tandem) bisiklet uygulamasının ardından şimdi de tekerlekli sandalyelerle bisiklet arasındaki engeli kaldırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de ilk defa başlatılan uygulama sayesinde bedensel engeli bireyler, Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (BİSİM) istasyonlarından tedarik edecekleri özel parça sayesinde tekerlekli sandalyelerini bisikletlere bağlayıp sevdikleriyle bisiklet dostu şehir İzmir'in tadını çıkarabilecek.

Uygulama nasıl olacak?

Tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlar, 0232 433 51 55 numaralı telefon üzerinden BİSİM Çağrı Merkezi'ni arayarak gerekli aparatı, 10 TL karşılığında talep edebilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesinin motosikletli kuryeleri, BİSİM istasyonlarına gelerek 15 dakika içinde tekerlekli sandalyelerin BİSİM veya şahsi bisikletlere montajını sağlayarak kullanıma hazır hale getirecek. Bisiklet turunun ardından ekipler, yine telefon aracılığıyla engelli bireyin gezisini sonlandırdığı noktadan söküm işlemini yaparak aparatı teslim alacak.

“Engelleri kaldırıyoruz”

Uygulamanın engelli vatandaşların erişilebilir ve engelsiz bir şekilde yaşama dahil olmasına katkı sağlayacağını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Engelli yurttaşlarımızın özgürce bisiklete ulaşmasını sağlıyoruz. Artık engelli hemşehrilerimiz sevdikleriyle Körfez kıyılarında bisiklet sürebilecek. Deniziyle, güneşiyle, yeşiliyle güzeller güzeli İzmir'in tadını artık hep birlikte çıkaracağız. Amacımız bu şehirde yaşayan herkesin, İzmir'de yaşamaktan aynı oranda keyif alabilmesini ve mutlu olabilmesini sağlamaktır” dedi.