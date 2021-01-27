İzmir Büyükşehir Belediyesinden gece mesaisi

Sağanak yağmur ve şiddetli rüzgarın neden olması beklenen olumsuzluklara karşı kesintisiz görev yapan ekipler, gece boyunca devrilen ağaçlara, uçan çatılara ve bazı bölgelerde su baskınlarına müdahale etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri dün gece başlayan sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm ilgili birimlerini harekete geçirdi. İtfaiye, İZSU, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri devrilen ağaçlara, uçan çatılara ve su baskınlarına müdahale etti. Tire, Konak, Bornova, Buca ve Karabağlar'da yollara devrilen ağaçlar kaldırılarak trafiğin açılması sağlandı, çatıları uçan veya risk oluşturan 12 binaya da müdahale edildi. Kentte en yüksek yağış metrekareye 51 kilogramla Beydağ'a düştü. Bergama, Ödemiş, Dikili, Narlıdere, Kemalpaşa, Menemen, Urla, Aliağa ve Balçova ilçeleri de yüksek miktarda yağış aldı.

Yağışlar devam edecek

İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre kentte bugün de yer yer kuvvetli yağış sürecek. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur gün boyu devam edecek. Tahminlere göre yarın İzmir'de hava çok bulutlu olacak. Aralıklı ve sağanak yağış görülecek. Kuzey ve doğu kesimlerinin yüksek bölgelerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.