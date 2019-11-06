İzmir Büyükşehir Belediyesinden "Kadın Zirvesi"

İzmir'de kadın odaklı faaliyet gösteren sivil toplum örgütü temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediyesinin girişimiyle bir araya geldi. “Birlikte güçlüyüz” diyen kadınlar, seslerini daha fazla duyurmak, kadının sosyal ve ekonomik anlamda güçlenmesini sağlamak için ortak çalışma yapacak

İzmir'de kadınlarla ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerinin temsilcileri bir araya geldi. Kadının sosyal ve ekonomik anlamda güçlenmesini sağlayacak projeleri ele almak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele, 5 Aralık Kadın Hakları ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılacak etkinlikleri birlikte planlamak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Meslek Fabrikası'nda gerçekleşen buluşmaya çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Birlikte yürüyelim

Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, sivil toplum örgütleri ile kadının en güçlü olduğu kent olan İzmir'de daha aktif ve verimli olmak zorunda olduklarını belirterek, "Hayata geçireceğimiz projelerle ilgili çok heyecanlıyız. Kadın erkek el ele olamadığımız için güç kaybediyoruz. 'Kadın Dostu Kent' İzmir'in gücüne güç katacağına, bu alanda daha fazla çalışmalar yapılabileceğine inanan bir belediye başkanımız var. Başkanımız Tunç Soyer'den bu anlamda pozitif ayrımcılık isteyeceğiz. Pozitif ayrımcılığı öne koyup kadınlarımızı ekonomik ve sosyal anlamda güçlendirmek için çalışacağız" diye konuştu. İzmir'de faaliyet gösteren kadın sivil toplum örgütlerinin tek tek çok kıymetli çalışmalar yaptığını ancak daha güçlü olmak için birlikte hareket etmek gerektiğini hatırlatan Soyer, şunları söyledi: “Kadının ekonomik ve sosyal güçlenmesini tartışacağımız uluslararası bir sempozyum düzenleyebiliriz. 25 Kasım, 5 Aralık ve 8 Mart'ta yapılacak etkinlikleri birlikte planlarsak, güçlerimizi birleştirmiş olur, daha çok sesimizi duyururuz."

İki önemli karar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanı Aytuğ Balcıoğlu ise toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesinin kadınlara, çocuklara ve dezavantajlı gruplara ilişkin yaptığı çalışmaları anlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyon Başkanı Av. Nilay Kökkılınç da sivil toplum örgütleri ile yerel yönetimlerin işbirliğinin önemine değindi. Sivil toplum örgütü temsilcilerinin tek tek söz alarak yapılacak çalışmalara ilişkin önerilerde bulunduğu toplantıda, Büyükşehir ve sivil toplum örgütlerinin birlikte yapacakları projeler için yürütme kurulu oluşturulması ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde etkinlik yapılması kararı alındı.