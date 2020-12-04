İzmir Büyükşehir Belediyesinden kuraklığa karşı yeni yol haritası

Tüketilen suyun yüzde 78'nin tarımda kullanıldığına dikkat çeken Soyer, belirledikleri yol haritasını kentteki ziraat odalarının başkanlarıyla paylaştı.

İzmir'deki ziraat odalarının başkanlarıyla çevrim içi bir toplantı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, susuzluk tehdidinin her geçen gün arttığını vurguladı. “Bu durumu kendi kendimize oluşturduk” diyen Başkan Soyer, özellikle kırsalda yaşanan susuzluğun, sadece kuraklığın oluşturduğu bir sorun olmadığını, suyun tarımda hoyratça kullanılmasının etkisinin büyük olduğunu söyledi.

"Suyu hoyratça kullandık"

Geçen ay Kiraz'da muhtarlarla yaptığı bir toplantıda dile getirilen, “10 sene öncesine kadar 5-6 metreden su çekiyorduk, şimdi 300 metrede su bulamıyoruz” şeklindeki bir tespiti de hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, “Yağmur yağmadığı için değil suyu hoyratça kullandığımız ve doğru ürünler yetiştirmediğimiz için bu noktaya geldik. Şimdi ‘doğru ürün nedir, ne kadar dikilmelidir' bunlara kafa yormaya başladık. Biraz uzun soluklu bir yolculuk belki ama bizim tarımla ilgili esas önceliğimiz suyu tasarruflu kullanmak olacak” diye konuştu.

Havza bazlı planlama yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tarımda su tüketimini azaltacak önlemlere ilişkin hazırlıkların sürdüğünü belirterek şöyle devam etti:

“Türkiye'de su tüketiminin yüzde 78'i tarımda kullanılıyor. Yüzde 12'si sanayide, evsel kullanım ise sadece yüzde 10 düzeyinde. İzmir ve havzalarımızda su sorunu yaşıyorsak tarımsal üretimle ilgili yeni bir planlamaya ihtiyacımız var demektir. Yoksa 300 değil 400 metrede de su bulamayacak hale geleceğiz. Barajlarımızdaki geçen seneye göre büyük düşüşler önümüzdeki yıllarda daha da artabilir. Bizim radikal kararlar ve çözümler üretmemiz gerekiyor. Bunu da el birliğiyle yaparsak olur.”

Silaj yerine fiğ, büyükbaş yerine küçükbaş

Hayvan besini olarak geniş bir üretim alanına sahip silajlık mısırda tek bir mısır bitkisinin büyümek için 84 litre su tükettiğini vurgulayan Başkan Tunç Soyer, bu nedenle silaj yerine daha az su tüketen fiğ ekimine ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi. Bir litre büyükbaş hayvan sütü için 800 litre su tüketildiğine de dikkat çeken Soyer, küçükbaş hayvancılığın teşvik edilmesinin önemine vurgu yaptı.

İzmir'in dört havzasında suyu daha tasarruflu kullanmayı sağlayacak çareler bulmayı hedeflediklerini belirten Başkan Soyer, “Önümüzdeki zor dönemi atlatmanın yolu buradan geçiyor. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımın yapacağı çalışmalarda hangi havzada, ne kadar üretime, ne kadar destek vereceğiz bunları netleştirmiş olacağız. Ürün desenini yeniden çalışmaya başlıyoruz. İnşallah önümüzdeki nesillere çölleşmiş değil ürünleri çok daha çeşitlenmiş, güçlenmiş bir memleket bırakacağız” dedi.

Başkan Soyer, geçtiğimiz yaz, tarlada kalan ürünleri alarak tüketiciyle dayanışma oluşturduklarını, hasat desteği verdiklerini; yem, ilaç, tohum, araç desteğiyle üreticinin yanında durduklarını hatırlattı, “Pandemiyle büyüyen krizde tarımsal üretim yapanların en az etkilenmesi için elimizden gelen tüm olanakları kullandık. Önümüzdeki üretim sezonda da üreticinin yanında olacağız. Siz hiç merak etmeyin, üretmeye devam edin; çünkü çiftçi üretmeyi bırakırsa, yaşam da olmaz” diye konuştu.