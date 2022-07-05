İzmir Büyükşehir Belediyesinden Kurban Bayramı için 40 milyon liralık destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Kurban Bayramı öncesi 74 bin haneye 300'er lira olmak üzere toplam 22,2 milyon lira destek sağlanacak. Nakit desteği, büyükşehirin ulaştırdığı sosyal destek kartları üzerinden yatırılacak.

Bayramda nakdi desteklerin yanı sıra ayni destekler de devam edecek. 40 bin ihtiyaç sahibi haneye içerisinde temel mutfak ihtiyaçlarının yer aldığı gıda paketi desteği sağlanacak. Dağıtımına başlanan gıda paketleri, bayram sonrasında da ulaştırılmaya devam edecek. 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi 7 bin haneye ise içinde kavurma ve kemik suyu konservelerinin yer aldığı gıda paketleri ulaştırılacak.

Şehit yakınları ve öğrenciler de unutulmadı

3 bin 300 şehit yakını ve gaziye ise yine Kurban Bayramı öncesi 300 lira nakit desteği ve gıda paketi desteği verilecek; ayrıca büyükşehirden sosyal yardım alan ailelerin şehir dışında okuyan çocuklarına otobüs bileti desteği çerevesinde, toplam 3 bin 403 öğrenciye 350 liradan 1 milyon 182 bin lira kaynak ayrıldı.

Böylece İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2022 Kurban Bayramında ihtiyaç sahibi yurttaşlara toplamda 40 milyon lira tutarında ayni ve nakdi destek sağlamış olacak.