İzmir Büyükşehir Belediyesinden “S plaka” ihalesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 400 adet ‘S plaka' vermek üzere ihale düzenledi. Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda açık teklif usulü yapılan ihaleye ikisi geçersiz olmak üzere 289 başvuru geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 400 adet yeni servis plakası (S Plaka) vermek üzere ihale açtı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin aldığı karar uyarınca muhammen bedel KDV hariç 400 bin TL olarak belirlendi. İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişiler, şartnamede istenen belgeleri 28 Nisan Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar teslim etti. Yapılan incelemeler sonucunda ikisi geçersiz olmak üzere toplam 289 başvuru geldi. İhale, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe başkanlığında açık teklif usulüyle yapıldı.

En yüksek tekliften en düşük teklife olacak şekilde yapılacak sıralama sonucu "S" plaka alma hakkı elde edenler, İzmir Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinde ve ilan panolarında duyurulacak. İhaleyi kazanamayanların teminatları iade edilecek. Spekülatif kazanca neden olmamak açısından, satın alınan S plakalar iki yıl süreyle satılamayacak ve devredilemeyecek.