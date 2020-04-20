İzmir Büyükşehir Belediyesinden salgına karşı direnç paketi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine direnç paketi dağıtmaya başladı. C vitamini yönünden zengin elma, portakal ve limonun bulunduğu paketlerde, mutfakta en çok ihtiyaç duyulan iki ürün olan patates ve soğan da yer aldı.

Salgına karşı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, aynı zamanda üreticinin de desteklenip piyasayı düzenleme amacıyla hazırlanan paketin içinde 2'şer kilo elma, portakal ve 750 gram limon ile 2 buçuk kilo patates ve soğan bulunuyor. Sebze-meyve halinden birinci elden alınan ürünlerin, üzerinde “İzmir halkının hediyesidir” yazan kolilerle dağıtılacağı belirtildi.

Hedef 100 bin aileye destek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal belediyecilik ilkeleri doğrultusunda, gıdaya ulaşmakta zorluk çekenlere desteğin süreceğini bildirdi.

Tunç Soyer, "Şuana kadar 56 bin 231 adet destek kolisini dayanışma kampanyamız sayesinde yerine ulaştırdık. Hedefimiz; ilk etapta 100 bin aileye destek sağlamak. Direnç paketi adını verdiğimiz bu kampanya ile bir yandan salgında vatandaşların bağışıklık direncini yükselteceğiz, diğer yandan da raf ömrü yüksek patates ve soğanla mutfaklara can suyu olacağız. Tarım sektörüne desteğimiz sürecek" dedi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara da gıda kolisi, sıcak çorba ve ekmek, dezavantajlı mahallelerde 1-5 yaş arasında çocuğu bulunan ailelere ise süt dağıtımını da sürdürüyor.

Ödemiş'teki Kaymakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifiyle alım sözleşmesi imzalayan belediye, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlıklı gıdayla buluşturmak için geçen hafta da gıda kolilerine 2'şer kilo taze bakla paketleri eklemişti.